外皮酥脆的魚下巴是不少老饕愛吃的美食，但近日有一名網友分享，某天晚上突然很想吃宵夜，在外送平台上意外看見一家薑母鴨店內有販售這道料理，於是決定前往店家試試，沒想到魚下巴2次送來外皮都全黑，而原PO給負評後還遭到店家反嗆，貼文一出引起熱烈討論。

原PO 20日在Dcard上發文表示，某天因為突然很想吃宵夜，出門前打開外送平台後，看到一間薑母鴨店有賣魚下巴，且評分店家評分超過4顆星，因此決定試試看。

網友看到這盤魚下巴傻眼。（摘自ＤＣＡＲＤ）

原PO前往店內開心點菜，沒想到隨後上來的每一道菜都烤焦，他傻眼表示，「最後魚下巴更是焦到極致」，從原PO附上的照片可以看見，魚下巴外皮全烤黑，有如黑炭一般，然而原PO朋友忍無可忍，決定退回要求重作。

未料，店家第二次上來的魚下巴依舊烤焦，原PO向店家反映後，店家竟然回答，「喔喔這個喔，沒有人在吃皮的啦，都是吃肉」，讓他傻眼直呼，「我這輩子第一次聽到魚下巴不吃皮，只吃肉」！

原PO事後給了店家一顆星附評，店家竟也回嗆，「你說食物燒焦，那是皮一般沒人吃，也給你重新換一份了，如果還不滿意可以過來店家退錢給你，沒必要天天在發評論，謝謝您」。

網友看到照片也忍不住直呼，「這已經是操灰搭了吧，而且哪有烤魚下巴不吃皮的概念，香香脆脆的皮才是精髓好嗎」、「我家賣烤魚的也沒看過這麼焦的...」、「這不是烤魚下巴了 這是碳化的魚下巴」。

(中時新聞網)