阿拉伯聯合大公國軍方發表了一則啟示，將要把80輛的法製萊克勒主力戰車(LeclercMBT)捐贈給約旦。萊克勒戰車的問世時間比美國M1艾布蘭、德國豹2、英國挑戰者都來的更晚，其科技程度也是最先進，曾被譽為西方最先進的戰車。

陸軍情報網報導，萊克勒主力戰車也曾被稱為AMX-56，是世界上最現代化的主力戰車之一，由法國 Giat工業公司(現為Nexter Systems）設計生產，主武裝是GIAT公司製作的CN120-26， 120公釐滑膛砲，該砲與德國豹2、美國M1A1的120公釐滑膛砲大小相同。

與美國、德國戰車不同的是，萊克勒配備了自動裝填機，能儲備22發現成的彈藥，而且自動裝填效率很高，能夠以每分鐘10至12發的速度射擊。 少了裝填員之後，萊克勒僅需要3名組員，分別是駕駛員、指揮官和砲手。

在裝甲方面，萊克勒車體和砲塔，採用焊接鋼結構，可以增加了複合裝甲；而且裝甲塊採用模塊化設計，因此可以很容易地進行更換或升級。

在機動能力方面，萊克勒的SACM V8X-1500 Hyperbar柴油發動機，可提供1,500馬力，再配合SESM ESM 500全自動變速器，使它的最大速度為時速72 公里，車內油料可供應最大續航距離為450 公里，再加上外部燃油箱，還可擴展至550公里 。

雖然萊克勒性能如此好，但是它問世的時間實在太晚了，直到1993年才正式服役，冷戰已經結束，歐洲的主要威脅不在，又何需要那麼多戰車？就連法國自己的購買量都大幅減少，也使它的單價變得異常昂貴。在這種情況下，只有不缺錢的中東國家才有能力購買，當時正逢第一次波斯灣戰爭剛剛結束，一些富有的阿拉伯國家擔心自己也遇到科威特那樣遭到侵略，也願意購買新武器，所以在法國的極力游說下，阿聯終於簽訂購買436輛萊克勒戰車的合約，其中包括388輛萊克勒戰車，與2輛訓練車，還有48輛以萊克勒為底盤製作的裝甲後援車。

阿聯的萊克勒戰車沒有太多實戰機會，不過該國屬於沙烏地阿拉伯聯盟之一，所以有參與在葉門的軍事行動，至少派出了70輛萊克勒到亞丁，擔任維和工作。

(中時新聞網)