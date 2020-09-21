駐美代表蕭美琴近日將個人推特(Twitter)自我簡介修改為Taiwan Ambassador to the US（台灣駐美大使），引發各界熱議。對此，前外交官介文汲表示，蕭美琴可能很多事情沒搞清楚，她這麼做恐會招致美方抗議，並指出，台灣的駐美代表應該是去交朋友的，而非給美國製造麻煩。

介文汲21日在政論節目《新聞深喉嚨》中表示，蕭美琴應該第一次擔任駐美代表，她很多事情沒搞清楚，用這樣子的一個名稱，恐會招致美方的抗議。

介文汲解釋，我國駐美單位的正式名稱應該是「台北經濟文化代表處代表」，且這個名稱是我們跟美方交涉了幾十年，才交涉出來的。我國以前的駐美機構叫「北美事務協調委員會」，後來因為雙方不斷交涉，改成台北經濟文化代表處，「這不是我們取的，這是我們跟美國強力交涉得來的」。

介文汲指出，「代表」（Representative）這個名稱，也是雙方同意用的，這是我們跟美國之間談判的結果，蕭美琴可能並不清楚這個背景，所以她一去就用了「大使（Ambassador）和「台灣」（Taiwan）。

介文汲分析，這兩個字都非常敏感，因為美國和大陸對「台灣」有不同的解讀，所以我們跟美國在談的時候，美國給我們的名字是台北(Taipei)，且「台北經濟文化代表處」這個名稱是有意義的，不然美國也可以說就讓我們用「台灣」，可見美國對於使用「台灣」這個字，也有一些敏感性。

介文汲認為，蕭美琴用的這兩個字，讓美國感到敏感還不打緊，還會造成北京方面會有一個誤判的解讀，並去質疑美國在這個議題上的態度，而這可能會衍伸出新的問題衝擊台灣外交。

最後，介文汲還說，蕭美琴此舉沒什麼意義，還會製造出很多風波，「我們的代表應該是去交朋友，不要給美國製造任何麻煩」。

對於蕭美琴在推特上更改職稱引起討論，總統府20日發布新聞稿指出，蔡英文總統認為，不論蕭美琴的頭銜為何，她都會抱持為臺灣來努力，跟駐美代表處一起跟美國的各方保持最好的溝通狀態。

(中時新聞網)