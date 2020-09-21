林口警分局於今(21)日國家防災日協助海嘯警報試放，依中央氣象局109年國家防災日海嘯情境設定模擬於當日9時45分，臺灣南部海域的馬尼拉海溝，發生芮氏規模8.5之地震，威脅臺灣西南部沿岸之屏東、高雄、臺南等縣市，並引發海嘯。

下福派出所因緊臨海邊，因此協助海嘯警報臺於10時整執行運用防空警報系統發布海嘯緊急警報試放，10時10分發布海嘯解除警報試放。本次海嘯警報試放期間，轄內各機關、學校、部隊及民眾，均正常作息，不實施人車管制及疏散撤離。

分局長陳保安表示，臺灣位於颱風路線及地震帶上，許多天然災害總是來的又快又急，常令我們措手不急，更需要我們的重視及防範，所以今年9月21日國家防災日當日上午10時至10時10分，轄內下福派出所人工海嘯警報臺，同時參與協助海嘯緊急及解除警報試放，全部成功試放，發放率高達100％，海嘯警報試放過程圓滿順遂。

(中時新聞網)