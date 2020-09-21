南部非洲的波札那，擁有世界上最大的大象種群，估計有13萬頭，然而今年5月至6月間，有300多頭大象離奇死亡，令該國的環保主義者感到困惑和震驚，牠們身上沒有外傷，所以不盜獵。最近可能有了答案，原來是誤飲了被藍綠菌污染的池水。

半島電視台報導，5月~6月的大象死亡，使得波札那的大象數量銳減了三分之一，該國政府自然相當重視，政府從屍體中收集樣本，並動員人員和飛機，以更好地了解局勢。

國家公園局首席獸醫穆馬迪‧盧本(Mmadi Reuben)在周一的記者會上說：「我們最新的檢測，發現藍綠菌產生的神經毒素，是大象的死亡原因。藍綠菌汙染了大象喝的池塘，而藍綠菌會放出神經毒素。」

遭藍綠菌汙染的水體，如同被澆了綠漆。(圖/羅德島州環境管理部)

他補充說：「不過，我們還有許多問題要回答，例如為什麼有些大象死，有些還活著，我們正在持續研究。」

國家公園副主任西里爾·塔羅（Cyril Taolo）在同一場記者會上說，所幸，象群數量有所回升，已從7月份的281頭，上升到330頭。

藍綠菌，經常被俗稱為藍綠藻，是現存最古老的生物之一，也是最早的光合作用生物，據信地球能夠有大量氧氣，藍綠菌功不可沒。然而，藍綠菌出現在水池將是一種禍害，因為它會放出毒菌，殺死水中的生物，這種現象稱為「藻華」，水體會變得相當混濁，是一種優養化現象。

要是人類誤用同樣造成危害，症狀包括皮膚刺激、胃痙攣、嘔吐、噁心、腹瀉、發燒、喉嚨痛、頭痛等。

在全球暖化的情況下，許多水體，特別是水庫，也有遭到藍綠菌污染的風險。

(中時新聞網)