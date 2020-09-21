大陸解放軍軍機近日多次侵擾台灣海空域，國軍戰機也都火速升空阻攔，兩岸情勢升溫，為避免擦槍走火，軍方高層日前將「第一擊」用詞，改為「自衛反擊權」，強調不升高衝突。而對於共機作為，大陸官媒《環球時報》總編胡錫進則強調，若台美繼續勾連，大陸的軍事行動必將大幅升級，直至攤牌。

中華民國空軍21日晚間表示，今天共軍兩架次運8反潛機進入我西南空域，應處作為包括派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，同時廣播驅離，以及防空飛彈追監。

解放軍東部戰區18日開始在台灣海峽附近組織實戰化演練，大陸國防部發言人任國強當天表示，近期美國與民進黨當局加強勾連、挾洋自重，這是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。

胡錫進21日在微博發文表示，解放軍其實是在演練應對台海突發事變的緊急軍事動員能力，說明解放軍已有能力在極短時間內動員組織針對台灣的軍事行動，說是演習，但更像實戰。他認為，台軍(國軍)將動武用詞「第一擊」改稱「自衛反擊權」，這個詞語的變化此時透露出來，是在宣示台軍不會開第一槍，以免解放軍誤判」。

他強調，「大陸全社會已對台灣當局失去耐心，普遍認為需要給台灣的「台獨」勢力根本教訓，如果對方敢開第一槍攻擊解放軍戰機，解放軍便可對台灣軍事力量開展毀滅打擊，把解決台灣問題推向新階段」。

胡錫進還說，解放軍這次是下猛藥，清楚表明大陸不再容忍美台用「切香腸的方式」提升勾連，它必須停下來，否則大陸的軍事行動必將繼續大幅升級，直至攤牌。

(中時新聞網)