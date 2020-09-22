1名來自大陸河南的29歲正妹，在去年因發生車禍意外而到醫院接受全身檢查，結果卻發現自己的大腦竟然有2根約5公分長的粗針，對此醫院的主治醫生則說明，正妹腦內存在的針頭，有可能是人為因素所造成，因正妹並沒有身體任何部位，有感受到不舒服之處，初步診斷沒有傷害到主要腦幹區，目前這位正妹因先行報警處理，希望能找出將針插入在自己腦中的兇手。

正妹腦內驚見兩支尖針。(林俊翰翻攝)

正妹腦內驚見兩支尖針。(林俊翰翻攝)

這名朱姓正妹於去年出車禍意外，擔心會有後遺症的問題，正妹決定前往醫院給自己一個全面身體檢查，然而卻發現自己的大腦中，存在著2根長5公分的長粗針，負責檢查的醫生說明，正妹腦內的2根粗針，初步估計應該是年幼時，被不肖人士插入腦內，醫生進一步表示，人體的頭蓋骨並沒有那麼脆弱，按理來說即便針稍微粗些，仍不會導致能夠直接進入腦中才對。

醫生說明兩根針位於正妹腦內的預估位子。(林俊翰翻攝)

根據《平原晚報》的報導，主治醫生認為，正妹長期以來無感腦中的2根針，推斷是這2根針並沒有傷害她的腦部，但是醫生也相當擔憂，雖然正妹目前無感，不代表未來就不會發生任何身體異狀，向正妹提議應當接受手術，將這2根針取出腦外。

這名正妹也透露，曾經有段時間自己感到身體不適，雖然雙親曾經發覺自己女兒的頭部，似乎有遭倒針刺入的傷口，然兒因教育水平和當地醫療觀念並不普及，待正妹幾天後回復正常後，就也沒有特別加以關注，正妹目前已將此事報警處理，並以被人傷害用針刺入為報案理由，鞏固自己的權益。

(中時新聞網)