「小鬼」黃鴻升靈堂20日開放最後一天，許多親友陸續來送小鬼最後一程，摯友許瑋甯連續3天都到，楊丞琳今也再度現身弔唁，稍早2人分別發文再向小鬼道別，讓粉絲看了相當揪心。

楊丞琳透露，今天華岡幫4位好友在小鬼靈堂前牽著手，對著他的照片說了一些話，向他鞠躬道別，並喊話小鬼：「希望你都有聽見看見。」接著提到兩人初戀這件事，她不禁感慨：「相信這部分讓你困擾很久了吧，連你離開，媒體還是會提及，畢竟感情能昇華，在這世界上是比較罕見的。」

楊丞琳發文道別小鬼。（圖／翻攝自IG）
楊丞琳發文道別小鬼。（圖／翻攝自IG）

雖然他們過去從不避諱談到這段初戀，但楊丞琳也明白有人無法想像，「只要我倆知道，真正讓我們走過21年的，是非常有份量的友誼，那就夠了。這感情，我們幾個會永遠延續下去，不會隨著時間流動而消逝。」最後她感性向小鬼說：「我們還在等你入夢，任何一人都可以，帶些話給我們吧，我們等著。」

而許瑋甯也在IG發文，希望小鬼去跟他們說一句話、一個笑容都好，而送他的最後這幾天彷彿小鬼都還在，「事實上，你應該都在吧！不會還是很貼心的安慰我們吧！」同時，許瑋甯也曬出華岡幫4位好友日前的合照，還不忘貼心P上小鬼，「今天我們四個牽著手，說著，五不能缺一，永遠留位子給你。」

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今天是第七天 你可以來跟我們說一句話 一個笑容都好？ 大家都在等你...... 送你的這三天 我們主要就想替你陪伴你家人 彷彿覺得你都在 事實上 你應該都在吧！對吧⋯⋯ 不會還是很貼心的安慰我們吧？ 你知道今天我們四個牽著手 鞠躬 說著 五本來就不能缺一 永遠會留個位子給你 擔心你家人 所以我們直至眼淚掉完才挺起身 等著你所在的星球給佈置好最棒的位置 你依舊笑的很開心。 我們 超期待的。 雖然 我們淚不停⋯⋯ 一度潰堤哭出聲音 但我們努力的 提醒彼此 不可以在你面前掉眼淚💧 因為我們愛你 下次 下次 不准再丟下我們了好嗎？ 有多少20年呢⋯⋯ 說好的旅行說好的一輩子旅行⋯⋯⋯ 多希望還有下一次碰面⋯⋯ 多希望 現在一直傳訊息給你馬上會回 #謝謝愛他的網友畫的圖片

AnN HsU 許瑋甯（@anno8o7）分享的貼文 於 張貼

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(中時新聞網)

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