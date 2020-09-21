「小鬼」黃鴻升靈堂20日開放最後一天，許多親友陸續來送小鬼最後一程，摯友許瑋甯連續3天都到，楊丞琳今也再度現身弔唁，稍早2人分別發文再向小鬼道別，讓粉絲看了相當揪心。

楊丞琳透露，今天華岡幫4位好友在小鬼靈堂前牽著手，對著他的照片說了一些話，向他鞠躬道別，並喊話小鬼：「希望你都有聽見看見。」接著提到兩人初戀這件事，她不禁感慨：「相信這部分讓你困擾很久了吧，連你離開，媒體還是會提及，畢竟感情能昇華，在這世界上是比較罕見的。」

楊丞琳發文道別小鬼。（圖／翻攝自IG）

雖然他們過去從不避諱談到這段初戀，但楊丞琳也明白有人無法想像，「只要我倆知道，真正讓我們走過21年的，是非常有份量的友誼，那就夠了。這感情，我們幾個會永遠延續下去，不會隨著時間流動而消逝。」最後她感性向小鬼說：「我們還在等你入夢，任何一人都可以，帶些話給我們吧，我們等著。」

而許瑋甯也在IG發文，希望小鬼去跟他們說一句話、一個笑容都好，而送他的最後這幾天彷彿小鬼都還在，「事實上，你應該都在吧！不會還是很貼心的安慰我們吧！」同時，許瑋甯也曬出華岡幫4位好友日前的合照，還不忘貼心P上小鬼，「今天我們四個牽著手，說著，五不能缺一，永遠留位子給你。」

(中時新聞網)