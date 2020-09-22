淚中帶笑的真實故事！重鬱症患者的精神病院觀察日記！

「可能很多人覺得，精神病人難以理喻甚至有點可怕，

但我後來慢慢發現，在精神上有障礙的人，

往往都是不願意傷害別人，而寧願選擇傷害自己的人，

他們都是溫暖而善良的好人。」

精神病院裡，最不缺的就是善良與溫暖。

你再傷痛難堪，都有人能承接你同理你。

反正大家都有精神病，誰也別嫌棄誰。

走過這一遭，她說，精神病院並不可怕，

相反的，世上再沒有這麼可愛溫情的地方。

【精彩書摘】

▍Mario

我決心試著與我的憂鬱症「和平共處」，為此，我還親切地給它取了個名字─「Mario」。聽說，只要給事物取名，就會產生羈絆與感情。我想，我要做好與Mario 如影隨形、共度一生的打算。

我非常想強調一下這段話，因為我想說，我在面對我的Mario 時，或者你們在面對你們的「Mario」時，請耐心點，再耐心一點。

它就是一個不知天高地厚的任性小孩，喜歡在不合時宜的場合調皮搗蛋。但它能夠教會你隱忍，教會你勇敢，教會你抗爭，教會你怎樣去生活，怎樣去面對慘澹的人生，它會帶你接近生活的真相。

正視它，接受它，並試著感謝它，再與它和解，並與自己和解。

我明白，這段話對於深受其害，被它折磨得體無完膚的你們來說，真的「大言不慚」。但是我的親身經歷證明了：我可以，即便我懦弱、悲觀、無能。所以，你也可以。

真的，卯足了耐心等待它安靜的一天。這一天，往往突如其來。或許是某個清爽的淩晨，或者是某個迷濛的傍晚，抑或是某個昏沉的深夜。它彷彿給你準備驚喜一般地和你握手言和。

我的Mario，餘生多指教呀！

▍ 平和

很多人以為，治癒憂鬱症的最終目的，是讓患者高興起來。

其實不然，我們的最終狀態，不是高興，而是平和。所以我們不是想方設法讓自己高興，而是想方設法讓自己寵辱不驚。說通俗點就是，你既不能太難過，也不能太高興，要保持情緒的相對平穩。

當大家聚在一起聊天，被一個段子逗得哈哈大笑時，總有一個人及時發出警告：「不要太高興！」然後大家像機器人收到了指令，立馬噤住笑聲，像做禱告一樣，共同輕撫著胸口，嘴裡唸叨著：「不要太高興，不要太高興⋯⋯」

樂極生悲，一點都沒錯。我們的這種病，讓我們在體驗極度快樂之後能瞬間體會到極度絕望。所以我明白，每次的欣喜若狂之後，等待著我的是怎樣的萬劫不復。「平和、平和，保持平和」是保護我們的咒語，是緊緊縫補在我們生命裡的緞帶。

▍ 父愛

都說父愛如山，我爸這座大山更是緘默。但為了治癒我，他把這輩子的噁心話都說盡了，天天「愛愛愛」的，什麼「我無法失去你」「你是我們的支柱」「你永遠是我女兒」「爸爸很愛很愛你」的話，都說了個遍。

在憂鬱症治療的過程中，家人的支持和理解舉足輕重，可以說是渡過這個難關最重要的一把鑰匙。我爸為了我，苦苦鑽研憂鬱症，包括形成機制、軀體表現、康復手段等。硬是從一個精神科門外漢變成了半個專家。說起憂鬱症來有模有樣，還能向別人普及知識、說道半天。

他監督我按時吃藥，在我痛苦時盡力勸解，最讓我安慰的是：他明白這是一種病，是生病的大腦在向我發出錯誤的指令，而不是我自己在沒事找事，無病呻吟。

▍ 平凡

這裡的好多人都說，自己是在鬼門關走過一遭的人。

可不是嗎？所以，無論是被什麼重大打擊擊垮而來到這裡的人，康復出院後都是一副看透人生、大徹大悟的樣子。

錢財乃身外物，戀人是「得之我幸，失之我命」，事業是「命裡有時終須有，命裡無時莫強求」，就連至親也只能陪你走過人生的短短一程。

越接近死亡，越接近生活的真相。希望我們這些「死過」的人能更懂得生活的真諦，然後依然在這個平凡的世界裡，平凡地渡過平凡的一生。

▍遺書

我是個什麼事都愛提前做好打算的人。人生至此，除了出生的時候沒有向我爸媽發出「我要出生了！」的預告函，其他任何時候，我凡事都事先做好了準備。

但我記得我第一次自我了斷的時候，卻什麼都不想管，就想火急火燎地離開這個世界。

我爸在我的出租屋收拾東西的時候，疑惑地拿起了我擺在床頭的兩張紙。我一個激靈，想到那是我當初交代後事的遺書！嚇得我立馬跑過去以迅雷不及掩耳之勢一把把它奪下，速度之快讓我爸目瞪口呆。我覺得那個過程中，我使出了潛藏在我體內多年的輕功和九陰白骨爪。

▍垃圾

真的，不信你們看：「所謂萬事開頭難。即使到最後結束的時刻，這句話也一點不假。作為我和這個世界的最後一絲聯絡，我的遺書必須得文采斐然、熠熠生輝、妙筆生花，好讓這個世界知道失去了怎樣一個文豪大家⋯⋯」─當時，我到底在想些什麼東西？！

但是，逐字逐句看到某些內容，心裡還是切實感知到了當時那種深不見底的絕望。

「對於我自私的決定，還是希望你們能原諒。太孤獨了。憂鬱症的痛苦，真的是一種孤獨到極致的痛苦。這種一個人苦苦掙扎的無助感，已經把我鞭笞得體無完膚。每天每天，我都要感受一遍這種如臨大敵的絕望。對於我來說，真的太難了。」

我說：「太孤獨了。」

我說：「太難了。」

─我相信這兩種感覺，肯定被每一位感同身受的憂鬱患者都細細品味了一遍。

很多人問我說：「會好嗎？」就跟當時憂鬱嚴重的我，傻乎乎地不停私發從憂鬱中康復的網友「會好嗎？」一樣。

「會好的。」當時的他們和我說，每一次得到肯定答案後，我照例會大哭一場。

現在，我回答你們：「會好的哦。」

─這是我的回答，也是我的承諾。請務必相信我一次。你們看，我不是在慢慢好起來嗎？

最後，我讀完這封絕筆信，心裡想著：「什麼亂七八糟的玩意？讓我去死？不可能的。」然後我隨手把這份遺書揉成一團，扔進了垃圾桶。

垃圾桶外，新的人生開幕了。

(本文摘自《我在精神病院抗憂鬱：我們不是想太多，只是生病了，一個微笑憂鬱症患者的住院日記》/三采文化出版)

【作者簡介】

左燈｜康復中的「微笑型憂鬱症」患者

90後，簡書簽約作者，4年新聞傳媒從業經驗。看來開朗、樂觀的二次元少女，社交達人，場面造high專家。

2017年9月，憂鬱症被誘發。在經歷了病發、懷疑、確診、病重、自殺、送醫等一系列事件後，被送進精神病院。因憂鬱而無法閱讀文字時，書寫是她轉移注意力的方法。沒想到意外獲得大量讀者迴響，和她分享心境、彼此加油。

她在精神病院住院38天，決定和自己的憂鬱症「Mario」和平共處（當然發病時是另一回事），和大家一起為了「活著」努力。

《我在精神病院抗憂鬱：我們不是想太多，只是生病了，一個微笑憂鬱症患者的住院日記》/三采文化出版

(中時新聞網)