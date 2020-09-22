以下三個星座女讓男人又愛又恨，交往後有時會讓人覺得煩心！

▍1.處女女

以前我們總說處女座的體貼和周到，今天就把處女座歸為男人覺得最煩的星座女之中了。先不要不服氣，這不是在說處女座不好，只是處女座的個人特徵太明顯。和他們在一起，他們總會把人照顧的很好。但是，有很大一部分男人是不喜歡被管的，他們喜歡閒散自在的生活，不喜歡被嘮叨，不喜歡被管束，處女座簡直就是這種男人的剋星。

▍2.水瓶女

思維跳脫的水瓶女，一般人實在是難以征服。很多男人，一碰到水瓶女就頭疼。水瓶女突然的任性，男人不知如何應對。忽冷忽熱，讓男人心患得患失。她們時而精神抖擻，時而萎靡不振。興趣來了，什麼​​都不怕，走在人群的前端，冒險，探索，她們都樂在其中。累了倦了，就一個人在家睡到天昏地暗。很多男人都搞不懂，水瓶女到底在想什麼，她們總是獨特的，永遠都和別人不一樣，吸引人，卻捉摸不透。

▍3.天蠍女

天蠍女會缺男人嗎？幾乎是不會的，她們的氣質，把人吃的死死的。誰不知道天蠍危險，不好惹？可誰又不是明知前路有陰霾，仍要破釜沉舟往前行？天蠍讓人害怕，卻又讓人更愛。得到天蠍的愛似乎是一件了不起的事情，因為他們要求太高，如果你被選中，那你就可以拍著胸脯說，你勝人一籌。可是天蠍的男人是不好當的，她們的佔有欲太強，如果你不能享受其中，會被壓到窒息。如果你能，那便是天生一對，幸福甜蜜，羨煞旁人。

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(中時新聞網)