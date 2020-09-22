200元買運彩串8關 這關鍵他只中6關也海賺

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(馬樹立攝)

運彩「串關」投注必須全數過關，賠率才可以連續相乘，其中只要有1關沒過，該筆投注就沒中獎，有位購券者買運彩串8關，只中6關也中獎抱回32萬元，這究竟是怎麼回事？

運彩「串關」說明。(台灣運彩提供)

運彩「串關」是指購券者選擇2場或2場以上(最多8場)的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要購券者看好的比賽場次，就可以串在一起投注，所有串的場次如果全數過關，就可以把每1關的賠率連續相乘，把獎金變大的一種投注方式。

100元過8關投注內容及中獎情形。(台灣運彩提供)

7/22有位三重的購券者買了2張各100元的運彩足球串8關投注，如果每張的8關全數都過關的話，其中1張可以中獎1,889,113元，另1張可以中獎2,024,049元，合計近4百萬元。到了7/24這2張彩券各自都有6場賽事預測正確，即過6關，其他另外的2場比賽「卡爾維納Vs. 茲林法斯塔夫」以及「華雷斯Vs. 聖路易斯競技」則是因故沒有如期開打，而且也沒有在比賽當地時間隔日的24:00前進行，依運彩投注規範該2場的投注為「無效投注」，如果是「單場投注」，可拿回原購買金額，但因為是「過關投注」，所以該2場直接都以過關計，賠率皆為1，與其他過關的6個賠率連續相乘，1張抱回158,749元，1張抱回170,088元，合計328,837元。

100元過8關投注內容及中獎情形(第二張票)。(台灣運彩提供)

這2場的「無效投注」對這位購券者來說有好也有不好，好的是直接以過關計，順利抱回過6關328,837元的獎金，而不是如期比賽未中獎變成「龜苓膏」；不好的是賠率只以1倍計，少了過8關可以抱回400萬大獎的機會。

從以上這個中獎的案例來看，可以知道運彩有關「無效投注」的認定，攸關中獎與否及獎金高低，投注前一定要有所瞭解，詳細的認定標準可以到運彩官網參閱。

100元過8關中15萬彩券。(台灣運彩提供)

100元過8關中17萬彩券。(台灣運彩提供)

(中時新聞網)