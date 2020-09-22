【回憶殺】58歲女星王筱嬋外型美艷，出道後拍過《梅花特攻隊》、《唐太宗李世民》等作品，不過她的私生活卻比演藝成績精彩，曾和蔣孝嚴、香港富商等人傳過緋聞，最著名的一段戀情，即是與前綠系立法委員鄭余鎮，兩人的故事鬧得沸沸揚陽，頻頻登上當時的社會版面，鄭余鎮也因婚外情形象大傷，官路幾乎全毀。

王筱嬋曾是演藝圈的話題女王，不只與黃安傳緋聞，2002年擔任立委鄭余鎮辦公室總召集人時，與鄭余鎮發生婚外情，讓男方甘願拋棄元配呂珮茵，雙雙赴美登記結婚，鄭余鎮更以「天下掉下來的禮物」形容王筱嬋，這句話變成當時廣傳的名言。

王筱嬋和已婚的鄭余鎮愛得滿城風雨。（圖／中時資料照）

小倆口起初愛得難分難捨，後來鄭余鎮發現王筱嬋的控制慾極強，將他的印章、駕照、存款簿、身分證、手機、護照等沒收，還會暴力相向、以輕生威脅不准回台灣等，讓鄭余鎮心生恐懼，趁王筱嬋洗澡時拿取護照逃回台灣。

王筱嬋搶夫事件簿

兩人的鬧劇未因此落幕，王筱嬋追著鄭余鎮回台灣，由於不甘心被拋棄，召開記者會指控遭到鄭余鎮的元配呂珮茵毒手，腹中胎兒被車撞擊流產，哭哭啼啼的模樣引起外界憐憫，徹底黑化鄭余鎮夫婦；不過經由調查後，才發現這一切都是王筱嬋自導自演，她因「胎兒染色體異常的自然淘汰」流產，卻栽贓給呂珮茵，並到鄭家門口堵人，企圖把鄭余鎮拉上車，還甩了鄭妹妹和呂珮茵各一巴掌，搶夫的過程鬧得腥風血雨，宛如八點檔。

事後兩人終於決定離婚，又爆出鄭余鎮索討一億元贍養費才肯簽字，王筱嬋在律師的陪同下向台北地方法院訴請和鄭余鎮婚姻無效，不過，鄭余鎮聲稱自己絕對沒有要半毛錢，只要求趕緊離婚、早日重回正常的生活。鄭余鎮雖然重回正宮的懷抱，但形象完全跌入谷底，參選立委頻頻落選，連同影響兒子鄭余豪的政治前途，下場慘不忍睹。王筱嬋也因此事件遠走美國，從此消失在螢光幕中。

(中時新聞網)