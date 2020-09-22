美國威斯康辛州一名男子日前到湖邊散步挖寶時，竟然撿到一顆完整大腦，嚇得他趕緊報警，經過調查，這顆腦袋並非人腦，不過醫檢人員仍無法辨識是哪一種動物的大腦。

美國威斯康辛州一名男子日前到湖邊散步挖寶時，竟然撿到一顆完整大腦，包裹內還放有印著中文字的紙鈔和一些花朵。

美國威斯康辛州男子森達日前到湖邊散步挖寶時，竟然撿到一顆完整大腦，嚇得他趕緊報警，經過調查，這顆腦袋並非人腦，不過醫檢人員仍無法辨識是哪一種動物的大腦。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、威州地方電視台「Fox 6」報導，威斯康辛州男子森達（James Senda）15日在密西根湖畔一處湖濱公園「Samuel Myers Park」散步、蒐集海玻璃及其他物品時，發現一個用粉色橡皮圈綑綁的鋁箔紙包裹，他心想裡頭可能裝了錢或毒品，在好奇心驅使下，森達打開了包裹，赫然發現裡面裝了一顆手臂長、未腐化的完整大腦，旁邊還裝了幾朵粉色花朵及一些印有中文字的鈔票，嚇得他趕緊報警。

森達說，當他打開包裹時，完全被嚇到了，一時之間也不知道是什麼，後來遇到一些政府人員，他茫然問對方：「我找到了一顆腦嗎？」

Police are investigating the discovery of something resembling a brain, found wrapped in foil Tuesday morning at the beach at Samuel Myers Park in Racine. https://t.co/bZOtaLiZjq — Wisconsin State Journal (@WiStateJournal) September 16, 2020

森達報警後，警方告訴他這不是一顆人腦，不過醫檢人員仍不確定是什麼動物的大腦。

森達說，社區裡一些人說，這顆大腦可能是死者送葬儀式的一部分，因為包裹裡裝了一些花和紙鈔，讓死者能夠在死後世界使用，不過沒有人能夠解釋為什麼要裝一顆腦。

儘管無法辨識是哪一種動物的大腦及用途，森達仍表示幸虧是他發現這個包裹，他無法想像一個阿嬤或母親發現這個包裹時，旁邊可能還有小孩在玩耍，他說「我47歲了」，「我也是超激動。」

(中時新聞網)