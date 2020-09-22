梅根與夫婿哈利王子躋身演說A咖的行列，號稱有1場100萬美元（近3,000萬台幣）的天價行情。然而，活動經理人卻說，他們或許只能拿到25萬－40萬美元（約723－1160萬台幣）的報酬。

(中時新聞網)