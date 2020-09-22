OPPO在OPPO Reno4系列中延續了5G 錄影手機的定位，因此圍繞錄影拍攝功能做了升級，尤其針對夜景錄影需求，透過軟硬體深度整合帶來了新的突破。以輕旗艦的定位來說，為消費者升級5G提供了有顏值有內在的全新選擇。
OPPO Reno4 Pro採用高通Snapdragon 765G處理器，搭配12GB RAM(LPDDR4x)與256GB ROM(UFS2.1)，機身尺寸為159.6 x 72.5 x 7.6mm，重量約 172g，相對於不少品牌的5G手機來說，相對輕巧。包裝內附保護殼、快速指南、重要資訊指南(保固卡)、SIM卡針、耳機、傳輸線、充電器。以下則是Reno4 Pro在安兔兔評測以及GeekBench 5的跑分結果。
OPPO Reno4 Pro支援50W超級閃充，藉由50W超級閃充，根據第三方實驗機構數據，OPPO Reno4 Pro 15分鐘便可充至60%以上電量，最快36分鐘即可充滿4000mAh電池容量。
此外，OPPO Reno4 Pro還配置了立體液冷散熱系統，並針對用戶的高頻場景執行定制化省電策略，實現全場景智能省電優化。拍攝影片時，OFusion算法可使功耗優化40%；通過建立用戶睡眠模型，使夜間待機功耗優化約10%；在開啟超級省電模式後，微信文字聊天90分鐘僅耗電5%。
OPPO Reno4 Pro搭載6.5吋雙曲面可撓式OLED螢幕，對比度500000:1，最高亮度500nits，採用康寧第5代大猩猩玻璃，支持90Hz螢幕更新率和180Hz採樣率，支援光感螢幕指紋以及臉部辨識技術；5G方面，OPPO Reno4 Pro搭載高通驍龍765G（內建5G），升級360°環繞式天線2.0，5G+Wi-Fi雙通道加速提供更高速體驗；同時Reno4系列還搭載了全新ColorOS 7.2，帶來更順暢的系統體驗。
OPPO Reno4 Pro的3D雙曲面螢幕設計，中框最薄處僅2.7mm左右，能帶來更好的持握感。Reno4系列還首發採用全新的Reno Glow晶鑽工藝，機身後蓋有鑽石狀立體晶面細密分佈，可保留機身色彩的細膩與亮度，同時又不沾指紋、更耐磨。Reno4 Pro還刻上Reno Glow字樣，看起來格外有辨識度。
OPPO Reno4 Pro後置主相機由4800萬主鏡頭(f/1.7)+1200萬超廣角(f/2.2)+1300萬長焦(f/2.4)+雷射對焦感測器所組成，三顆鏡頭都支援自動對焦。其中廣角採用了索尼（Sony）定制的IMX708 超廣角，具備16:9影片定制畫幅、超大像素尺寸、120°視角，支持四合一像素聚合，從硬體上解決了夜間拍攝拍不清的問題。前置鏡頭則是3200萬畫素(f/2.4)鏡頭。主鏡頭支援超級錄影防手震，超廣角鏡頭支援極致錄影防手震，另外前鏡頭支援錄影防手震，也可拍移動縮時影片。
軟體演算法上，OPPO Reno4系列首發自研「月光夜景視頻算法」，主鏡頭、超廣角兩顆鏡頭均能支持此算法。在演算法開啟後，夜景拍攝時畫面亮度可有效提升74.4%，畫面純淨度提升33.7%，可拍出更明亮、色彩更鮮艷、更清晰的夜景影片。
OPPO Reno4系列還支持21:9畫幅直出的電影模式、並全新上線10款全新電影濾鏡；此外在Soloop 即錄App中帶來更有智慧的影片編輯能力，可以快速辨識、剪輯影片中的精彩片段，一鍵快速剪輯！不再需要額外尋找其他的影片剪輯App，也能滿足基本所需。
以OPPO Reno4 Pro與iPhone 11 Pro Max簡易對比日夜間靜態拍攝的照片，可以看見在日間光線對比較為強力的環境中，iPhone 11 Pro Max在細節上的保留更多，超廣角的視野也更為出色；但是色彩的表現力上，Reno4 Pro的則是更為討喜；夜間攝影的部分則因為iPhone無法強制啟用夜拍(系統自行運算)功能，某些場景下會顯得亮度略有不足，而跟Reno4 Pro在夜景上的對比則是各有擅場，在保留夜景氛圍的角度上，iPhone較為亮眼，而Reno4 Pro則是在某些場景下能保留更多夜景細節，呈現的夜景風格跟iPhone對比來說，偶有領先。
Reno4系列撘載的全新ColorOS 7.2，基於Android 10，整體而言開機啟動時間縮短15%、APP開啟時間縮短25%、整體性能提升30%，更為流暢不少。O-AI省電技術則讓手機在日常使用過程中，續航有效增加10%；睡眠待機最佳化，在你入睡後裝置也能進入休眠，夜間待機消耗大大降低35%。此外還有私密保險箱、App加密、數位健康、手機搬家、智慧側邊欄、智慧助手等功能。
整體來說，Reno4 Pro是一款可以讓消費者以較輕鬆的價格入手的5G輕旗艦，針對喜愛透過手機攝影的朋友，在錄影功能上更為加強；機身設計也充滿風格。基於過往的人像攝影的風格與基礎，再加上最高支援至65W的快充，都讓升級5G的Reno4 Pro更貼近消費者的需求。
(科技)
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