OPPO在OPPO Reno4系列中延續了5G 錄影手機的定位，因此圍繞錄影拍攝功能做了升級，尤其針對夜景錄影需求，透過軟硬體深度整合帶來了新的突破。以輕旗艦的定位來說，為消費者升級5G提供了有顏值有內在的全新選擇。

OPPO Reno4 Pro採用高通Snapdragon 765G處理器，搭配12GB RAM(LPDDR4x)與256GB ROM(UFS2.1)，機身尺寸為159.6 x 72.5 x 7.6mm，重量約 172g，相對於不少品牌的5G手機來說，相對輕巧。包裝內附保護殼、快速指南、重要資訊指南(保固卡)、SIM卡針、耳機、傳輸線、充電器。以下則是Reno4 Pro在安兔兔評測以及GeekBench 5的跑分結果。

OPPO Reno4 Pro盒附配件。(黃慧雯攝)

OPPO Reno4 Pro採用打孔螢幕，採用單一前鏡頭，支援光感螢幕解鎖。(黃慧雯攝)

OPPO Reno4 Pro機身左側。(黃慧雯攝)

OPPO Reno4 Pro機身右側。(黃慧雯攝)

OPPO Reno4 Pro支援雙SIM卡。(黃慧雯攝)

OPPO Reno4 Pro採用三攝方案。(黃慧雯攝)

OPPO Reno4 Pro主鏡頭突出於機身，內附的保護殼(如下)也無法完整保護鏡頭，使用上要特別留意。 (黃慧雯攝)

Reno4 Pro在安兔兔評測(左)以及GeekBench 5的跑分結果。(手機截圖)

OPPO Reno4 Pro支援50W超級閃充，藉由50W超級閃充，根據第三方實驗機構數據，OPPO Reno4 Pro 15分鐘便可充至60%以上電量，最快36分鐘即可充滿4000mAh電池容量。

此外，OPPO Reno4 Pro還配置了立體液冷散熱系統，並針對用戶的高頻場景執行定制化省電策略，實現全場景智能省電優化。拍攝影片時，OFusion算法可使功耗優化40%；通過建立用戶睡眠模型，使夜間待機功耗優化約10%；在開啟超級省電模式後，微信文字聊天90分鐘僅耗電5%。

OPPO Reno4 Pro搭載6.5吋雙曲面可撓式OLED螢幕，對比度500000:1，最高亮度500nits，採用康寧第5代大猩猩玻璃，支持90Hz螢幕更新率和180Hz採樣率，支援光感螢幕指紋以及臉部辨識技術；5G方面，OPPO Reno4 Pro搭載高通驍龍765G（內建5G），升級360°環繞式天線2.0，5G+Wi-Fi雙通道加速提供更高速體驗；同時Reno4系列還搭載了全新ColorOS 7.2，帶來更順暢的系統體驗。

OPPO Reno4 Pro的3D雙曲面螢幕設計，中框最薄處僅2.7mm左右，能帶來更好的持握感。Reno4系列還首發採用全新的Reno Glow晶鑽工藝，機身後蓋有鑽石狀立體晶面細密分佈，可保留機身色彩的細膩與亮度，同時又不沾指紋、更耐磨。Reno4 Pro還刻上Reno Glow字樣，看起來格外有辨識度。

OPPO Reno4 Pro後置主相機由4800萬主鏡頭(f/1.7)+1200萬超廣角(f/2.2)+1300萬長焦(f/2.4)+雷射對焦感測器所組成，三顆鏡頭都支援自動對焦。其中廣角採用了索尼（Sony）定制的IMX708 超廣角，具備16:9影片定制畫幅、超大像素尺寸、120°視角，支持四合一像素聚合，從硬體上解決了夜間拍攝拍不清的問題。前置鏡頭則是3200萬畫素(f/2.4)鏡頭。主鏡頭支援超級錄影防手震，超廣角鏡頭支援極致錄影防手震，另外前鏡頭支援錄影防手震，也可拍移動縮時影片。

軟體演算法上，OPPO Reno4系列首發自研「月光夜景視頻算法」，主鏡頭、超廣角兩顆鏡頭均能支持此算法。在演算法開啟後，夜景拍攝時畫面亮度可有效提升74.4%，畫面純淨度提升33.7%，可拍出更明亮、色彩更鮮艷、更清晰的夜景影片。

OPPO Reno4系列還支持21:9畫幅直出的電影模式、並全新上線10款全新電影濾鏡；此外在Soloop 即錄App中帶來更有智慧的影片編輯能力，可以快速辨識、剪輯影片中的精彩片段，一鍵快速剪輯！不再需要額外尋找其他的影片剪輯App，也能滿足基本所需。

以OPPO Reno4 Pro與iPhone 11 Pro Max簡易對比日夜間靜態拍攝的照片，可以看見在日間光線對比較為強力的環境中，iPhone 11 Pro Max在細節上的保留更多，超廣角的視野也更為出色；但是色彩的表現力上，Reno4 Pro的則是更為討喜；夜間攝影的部分則因為iPhone無法強制啟用夜拍(系統自行運算)功能，某些場景下會顯得亮度略有不足，而跟Reno4 Pro在夜景上的對比則是各有擅場，在保留夜景氛圍的角度上，iPhone較為亮眼，而Reno4 Pro則是在某些場景下能保留更多夜景細節，呈現的夜景風格跟iPhone對比來說，偶有領先。

OPPO Reno4 Pro廣角與超廣角視野對比。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max廣角與超廣角視野對比。(黃慧雯攝)

OPPO Reno4 Pro(左)與iPhone 11 Pro Max日間實拍對比(1)。(黃慧雯攝)

OPPO Reno4 Pro(左)與iPhone 11 Pro Max日間實拍對比(2)。(黃慧雯攝)

OPPO Reno4 Pro(左)與iPhone 11 Pro Max日間實拍對比(3)。(黃慧雯攝)

OPPO Reno4 Pro(左)與iPhone 11 Pro Max日間實拍對比(4)。(黃慧雯攝)

OPPO Reno4 Pro(左)與iPhone 11 Pro Max夜間實拍對比(1)。(黃慧雯攝)

OPPO Reno4 Pro(左)與iPhone 11 Pro Max夜間實拍對比(2)。(黃慧雯攝)

OPPO Reno4 Pro(左)與iPhone 11 Pro Max夜間實拍對比(3)。(黃慧雯攝)

OPPO Reno4 Pro(左)與iPhone 11 Pro Max夜間實拍對比(4)。(黃慧雯攝)

Reno4系列撘載的全新ColorOS 7.2，基於Android 10，整體而言開機啟動時間縮短15%、APP開啟時間縮短25%、整體性能提升30%，更為流暢不少。O-AI省電技術則讓手機在日常使用過程中，續航有效增加10%；睡眠待機最佳化，在你入睡後裝置也能進入休眠，夜間待機消耗大大降低35%。此外還有私密保險箱、App加密、數位健康、手機搬家、智慧側邊欄、智慧助手等功能。

整體來說，Reno4 Pro是一款可以讓消費者以較輕鬆的價格入手的5G輕旗艦，針對喜愛透過手機攝影的朋友，在錄影功能上更為加強；機身設計也充滿風格。基於過往的人像攝影的風格與基礎，再加上最高支援至65W的快充，都讓升級5G的Reno4 Pro更貼近消費者的需求。

(科技)