減肥失敗的兩個坑，你踩進去了嗎？（摘自YT:愛瘦美網路傳媒）

現在美食誘惑太多，減肥成為許多人面臨的課題。相信許多人都聽過「過午不食」和「少量多餐」2種減肥方式，甚至奉為減肥聖經，不過邱正宏醫師卻指出，這是「減肥最大2個坑」。他用專業角度解析，為什麼這2種減肥方式，成功瘦身的人卻非常少。

邱正宏醫師在「愛瘦美」YouTube頻道「邱醫來了」單元指出，「過午不食」和「少量多餐」是減肥者的2大坑，導致很多人都瘦身失敗。首先，「過午不食」雖然聽起來很完美，但邱醫師表示，這種方式只對「平常有吃宵夜習慣的人」有幫助，因為真的少吃一餐。但現代人很少能提早就寢，慣性晚睡很可能導致因太餓睡不著，起來吃東西而破功。另外，邱醫師指出，自己也聽過很多採「過6點不食」，導致減肥的失敗案例。有民眾因為要求自己6點後不吃東西，未了怕會餓，所以在6點前吃2份晚餐。這樣一來，反而吃得更撐更飽，不但瘦不了，反而變得更胖。除非真的能夠堅持住，否則最好不要嘗試。

至於「少量多餐」沒辦法瘦的原因，邱醫師解釋，每次進食後都會分泌胰島素，將糖分壓到細胞當中 形成肝糖與脂肪堆積。同樣2000大卡的熱量，分成3次（餐）和5次（餐）進食，反而更容易累積脂肪。邱醫師表示「人家只有3個時間點堆積脂肪，你卻有5個」，這樣對於減肥當然更不利。

不過，邱醫師表示，「少量多餐」對於糖尿病、住院，或消化吸收不良的人是種健康的飲食方式，但對想減肥的人來說，卻是更容易堆積油脂的錯誤做法。最後，邱正宏再次提醒，有心想減肥的民眾，最好不要誤踩「過午不食」和「少量多餐」2大地雷，除非真的堅持住，這樣才會瘦身成功。

(中時新聞網)