2020年美國總統大選將近，目前已經有四個州已開始投票，共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登誰能勝出，持續吸引全世界關注。對此，資深媒體人陳東指出，正常情況下判斷美國選舉走向很容易，但這次美國不在正常狀態下，「該怎麼判斷呢？」

陳東豪21日在臉書上表示，正常情況很好判斷美國總統大選的結果，但問題是，美國並不是在正常情況，所以該怎麼判斷呢？

網友們也留言回應，「川普會當選的，放心」、「越不正常越有利川普」、「他們的總統選舉方式還停留在18世紀，美國建國用到現在，怎麼可以用現在一般現在選舉的方式來做預測」、「10月初美國總統大選辯論會開始，便知分曉」。

此外，美國總統大選投票日將近，日前全美有四個州的提前投票已正式開始。而且，由於美國新冠疫情限制了室內集會，選舉官員敦促選民在選舉日之前通過郵件或提早進行投票，有一些州已經收到了創紀錄的海外選民提交的缺席選票申請。美國選舉官員預計，在11月3日大選日之前，選民的投票率會超過預期。

(中時新聞網)