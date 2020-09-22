立委集體收賄案起訴12人，台北地院晚間召開移審庭，國民黨立委廖國棟辦公室主任丁復華，坦承自己犯了很多錯，當庭泣訴，自己7歲的兒子生病，又有過動症，現由前妻照顧，希望能以50萬元交保，而政治公關郭克銘則是要照顧年紀很大的父母，不可能逃亡，願以30萬元交保。

郭克銘透過丁復華聯繫廖國棟，自2015年3月開始，分別收賄170萬、300萬、50萬、100萬、200萬不等，總共700多萬，而廖則以立委身分，去年12間召開公聽會，藉以向經濟部施壓，藉此讓太流公司取得SOGO百貨經營權。

丁復華在偵查中供稱廖國棟知情，他自己已主動繳回犯罪所得，檢察官認為，丁所述非真，何須為此所述。

而郭克銘否認知道交付的金錢是賄款，認定是政治獻金，交給丁復華媒體費用、網軍、廖國棟豐年祭之用，並沒有行賄的犯意，一切都是比照遠東集團給候選人的政治支持，可給200萬上限，直到本案爆發後才知道資金流向。

檢察官則以，去年12月召開公聽會前，郭等人已允諾要給立委賄賂，不法侵占共700多萬，但在公司內僅查扣100多萬，還有另外500多萬不知去向，有可能作為逃亡的費用，但郭則說自己不可能背棄父母逃亡，希望交保返家。

(中時 )