新北市瑞芳高工排球隊去年拿下全國高中男子排球甲級聯賽亞軍，校長顏龍源表示，排球隊有現在的成就，是台北豬多利肉品公司董事長郭文卿不斷的支持，2018年迄今已捐贈超過50萬元，幫助排球隊學生減輕住宿費用，讓他們有好的空間可以休息。

顏龍源說，近年瑞芳高工排球隊在體育老師邱得全細心帶領下，成績比以往更顯出色，其中住宿是一大關鍵，他說明指出，瑞芳是較為偏遠的地區，多數排球隊的學生都是遠到這裡求學，大多要申請住宿，近年不斷由郭文卿幫助球隊減少住宿方面的費用，也捐助服裝相關體育用品，減輕球員家庭負擔，讓學生在寒冷的東北角能感受溫暖。

顏龍源指出，郭文卿經商有成，行事低調、平日生活節儉，但在捐贈及公益、弱勢、慈善方面卻很大方，持續捐助體育班教育專戶，近3年已捐贈超過50萬元，事事親力親為，就像媽媽一樣在照顧排球隊員。

此外，郭文卿看到瑞芳高攻老師近年連獲「教育部教學卓越獎」，更帶著 132 盒鳳梨酥禮盒祝福學校師生中秋節快樂，並期許同學們在學業與專業上再創佳績，瑞芳高工為感謝郭文卿的用心，21日舉辦「捐贈感恩儀式」。

(中時 )