立委陳超明涉收賄100萬元遭起訴，21日移審法院時，他表示看到檢察官的起訴內容，感到很憤怒、不甘願也不甘心，打電話給經濟部只是做個順水人情，怎麼會變成施壓？更批對他羈押禁見是一種虐待，現在他連立法院是第幾會期都搞不清楚，「我真的被關傻了」。

陳超明說，他向來都是支持經濟部的，印象中郭克銘第一次來找他辦公聽會時，他有答應，但後來看了題綱後認為不妥，所以拒絕，後來知道徐永明要辦，「我高興的要死」，認為自己逃過一劫，但心裡一直記得曾答應過對方，因此幫忙打電話請託經濟部官員出席公聽會，做個順水人情。

陳表示，打電話後來的事情他都不知道，梁沒有跟他講，100萬元是怎麼來的也不清楚，何況第一次說要給200萬都拒絕了，還要100萬元幹麻？他請託行政部分辦事不是百分之百會成功，必須要合情合理，但拜託官員參加會議，行政部分通常都會給他面子，「因為我忠厚老實」。陳並要檢察官去苗栗問一問，「我人格清高，辦事從來不收錢的」。

陳的律師團說，起訴內容讓他們感到很錯愕，通篇都是檢察官的主觀臆測，充滿了檢察官的想像，卻沒有相關證據支持。經濟部的魏姓國會聯絡人偵查時證稱，不記得陳超明有打給他，這樣怎麼會是施壓？且郭克銘很早就說要捐助選舉經費，當時都沒有提到公聽會，更何況有何證據能證明陳的一通電話，就是影響經濟部派員參加的關鍵？

檢方則說，陳超明的辯詞自始至終未變，檢察官迄今無法採信，就是因為與其他被告、證人的供詞相比對，陳彷彿活在「平行時空」，公聽會等相關內容，都有陳的LINE對話紀錄佐證，陳卻一直辯稱不知情。

檢方表示，陳超明原本認為題綱不妥的公聽會，怎麼換人舉行就願意幫忙打電話請託？陳是身經百戰的立委，會不知道輕重嗎？檢察官曾問辦公室助理梁文一：「行政機關拒絕立委的請託會怎樣？」梁回答：「我很難回答這個問題，因為從來未拒絕過。」可見陳的請託是會讓經濟部害怕的，且從公聽會前一天，原本不派人的經濟部因為陳的電話，下班時間突然又決定派人參加，顯然是有關鍵作用，如果是一般民眾請託，經濟部會買單嗎？

檢方並指，立委在會期之前被逮捕、羈押，是不必經過立法院同意，本案陳超明就是在會期前羈押禁見，現在移審法院，法院若要裁定羈押，應該也不需要報立法院同意。

(中時 )