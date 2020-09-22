2020年9月22日21點31分將進入「秋分」的節氣，太陽直射赤道，全球晝夜平分，簡單來說「秋分」就是所謂的陰陽平衡點；在這時間點過後，隨著太陽直射點的南移，整個北半球各地都會出現晝短夜長的現象。社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授向《中時新聞網》透露「秋分」的養生與禁忌，其中注意秋天螃蟹不宜吃太多，若配寒性水果一起服用，易對身體產生不良影響。

楊登嵙表示，「秋分」的氣候特點是晝夜溫差逐漸加大，氣溫逐日下降。人體陽氣由夏季的向外宣發轉為向內收斂，出現陽氣減弱、陰氣增強的趨勢。俗話說「一場秋雨一場寒，十場秋雨好穿棉。」秋分後，寒暑晝夜參半，涼爽的秋季正式拉開序幕。秋分之後，陣陣秋風襲來，使氣溫逐漸下降，寒涼漸重，所以多出現涼燥。天氣冷暖變化頻繁，應注意添衣保暖，預防寒涼感冒。

楊登嵙指出，秋天屬金，金剋木，所以如果肝陽上亢或是血壓控制不好，不僅會容易增加中風的幾率，而且很容易會出現頭暈的現象。秋季的氣候乾燥，常常使人感到鼻、咽乾燥不適。這時如果能吃些生津止渴、潤喉去燥的水果，會使人頓覺清爽舒適。

以下依照食衣住行育樂來建議「秋分」養生與禁忌：

【食的養生與禁忌】

1.秋分時節，補肺益氣最重要，飲食上多吃滋陰潤肺、養陰生津的食品。

2.秋分屬「涼燥」，要多吃一些清潤、溫潤的食物，比如芝麻、蜂蜜、核桃、糯米等；此外，蓮藕、蘋果、葡萄、甘蔗、石榴、秋梨、柑橘、山楂、百合、銀耳等，都是除燥養陰的調養佳品。

3.秋氣燥，宜以潤其燥。我們一定要多喝開水、淡茶、果汁飲料、豆漿、牛奶等流質，這樣可以有效的養陰潤燥，彌補損失的陰津。

4.秋蟹開始上市，螃蟹黃肥肉滿不少人一吃就停不下來。但螃蟹性寒其實不宜多吃，淺嘗味道即可。食用時除了要去除腮、胃、心、腸等臟器外，還要注意不要和柿子、生梨等寒性水果一起食用，否則容易吃出「消化不良、腹痛、腹瀉、便秘」等症狀。

5.可適當多吃些辛酸味、甘潤或具有降肺氣功效的蔬菜水果，特別是白蘿蔔、胡蘿蔔。秋分雖然可以多吃「辛酸」果蔬為主，但也不可吃得太飽，以免造成腸胃積滯。

吃秋蟹要注意不要和柿子、生梨等寒性水果一起食用，否則容易吃出「消化不良、腹痛、腹瀉、便秘」等症狀。（圖／達志影像）

【衣的養生與禁忌】

由於天氣轉涼，晝夜溫差大，人的免疫力和抵抗力也會下降，最好的服裝是上衣兩件套，裡面穿件薄的或者短袖衣服，外面配件薄外套或者小開衫，中午秋陽燥熱時脫掉外衣，早晚一冷可及時穿上，方便又實用。

【住的養生與禁忌】

1.人體在睡眠狀態下對環境變化適應能力降低，易受風邪侵襲。因此睡覺時要注意保暖，不要貪涼，切不可讓風直吹身體。

2.睡覺的時候，要用被子蓋住肚子和膝蓋，以免受涼。

【行的養生與禁忌】

俗話說：「春困秋乏」，秋季必須保證足夠的睡眠，人才能恢復體力，增強肌體免疫力。早睡早起，睡好子午覺（子時：晚上23至01點，午時：中午11至13點）。

【育的養生與禁忌】

1.秋分養生，宜動不宜靜，動起來才能幫助氣血收養，此時空氣質量佳，多出外走走既可鍛鍊身體，讓人神清氣爽。

2.除了快步走、慢跑之外，登高遠眺很容易趕走憂鬱、惆悵等不良情緒。

3.對於極少運動的老年人，剛開始運動時可多做做伸展運動，伸展具有“運化作用”，能收斂心神，從呼吸系統、血液循環系統、腸胃消化系統、內分泌系統，全身氣血活絡，人自然感覺全身通暢。

【樂的養生與禁忌】

《素問·四氣調神大論》：「使志安寧，以緩秋刑。收斂神氣，使秋氣平。無外其志，使肺氣清。」秋分時的養生內容，有一大部分是關於情緒，應讓情志平和，培養樂觀的情緒。情感起伏會引起氣血紊亂，導致失眠，還會對身體造成損害，所以不可憂愁焦慮或情緒激動，特別是不宜大動肝火。

(中時新聞網)