第12屆海峽論壇大會20日在福建廈門登場，大陸全國政協主席汪洋以預錄影片的方式致詞，國民黨立委陳玉珍等人也透過影片在海峽論壇發聲，但卻遭民進黨批評。對此，陳玉珍也以3點聲明回應，強調「情勢愈加危急艱困的時刻，我們越不能放棄對和平的堅持」。

此次海峽論壇，陸方出席的最高級別官員，分別是國台辦主任劉結一和福建省委書記于偉國。在論壇大會前，由國台辦主任劉結一會見台灣客人代表。

但民進黨卻在臉書發文批評，國民黨立委李德維、澎湖縣副議長陳雙全及孫文學校校長張亞中等黨籍要員，獻上「祝賀影片」。對於這種隔空參與海峽論壇的做法，民進黨認為，國民黨籍黨公職的這種行為，簡直換湯不換藥，矮化自己、無視台灣民意。

對於民進黨批評聲浪，陳玉珍21日晚間在臉書發出3點聲明回應。

第一，金門與中國大陸在地理位置上非常接近，過去也曾經經歷戰火，更知曉和平的可貴。「我們殷切渴望兩岸和平交流的心情，也希望隔著台灣海峽的本島朋友們能夠理解」。陳玉珍說，她在影片中所談到的是期盼兩岸相互交流往來、共創兩岸和平的長遠目標。

第二，她也始終認為，海峽兩岸因持續對抗呈現台海緊張的情勢，不利亞太地區的和平發展，而在「情勢愈加危急艱困的時刻，我們越不能放棄對和平的堅持」。

第三，總統蔡英文在今年520就職演說中也提到，「願意跟對岸展開對話」，何以蔡英文總統提「對話交流」就無事，我們「呼籲和平」就是巴結？民進黨這種雙重標準也太明顯了吧。

最後，陳玉珍也再次呼籲兩岸政府，在此「兵凶戰危」之際，雙方能多以蒼生為念，皆應自我克制，切勿以煽動情勢緊張作為政治紅利，反誤判情勢，使兩岸關係更陷僵局。

(中時新聞網)