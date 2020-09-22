177公分高的獸獸，身材火辣。(取自新浪娛樂)

娛樂8點半》渣男無處不有！被譽為「大陸第一車模」的翟凌（獸獸），當年憑著漂亮臉蛋加上177公分的高挑身材，迅速爆紅。未料在獸獸聲勢最顛峰之際，陸網突然流出女主角激似她且總計長達8分鐘露骨性愛片，令獸獸一度崩潰，後來在朋友的鼓勵下，才勇敢面對一切，並默認是前男友所為。

獸獸2008年以一襲白色緊身裙，胸前大開露出豪乳雙球的火辣裝扮，在北京車展脫穎而出，被網友譽為第一車模。初嘗走紅滋味的獸獸，沒多久隨即從雲端跌落谷底，2010年初陸網突然流出3段、共計8分多鐘，並聲稱是獸獸的不雅視頻。

影片中女子正面入鏡，穿著性感黑色睡衣，不斷地在一位裸體男子的腿間進行吞吐運動，與獸獸高達9成以上的相似度，讓陸網友瞬間炸了鍋，「獸獸門」影片不斷瘋傳。之後更傳出獸獸因不雅影片流出情緒崩潰，企圖服藥輕生。

隨著謠言越演越烈，獸獸終於打破沉默，勇敢站出來面對一切，駁斥輕生一事，「事情的自身我是最大的受害者，我希望大家能尊重我的感受，不要再來傷害我。也希望具有正義感的網友去譴責洩漏和上傳視頻的人。」間接承認是影片女主角，也認了是前攝影師男友楊迪外洩影片。

獸獸當年上節目被主持人溫雅(右)不斷追問性愛影片事件，最終翻臉走人。(取自YouTube)

現在的獸獸找到一個懂得疼惜她的好男人。(取自翟凌IG)

沉寂一段時間，獸獸同年4月終於再次現身北京車展，宣告復出，接著更以嘉賓身分接受脫口秀《Lady呱呱》專訪。只是獸獸的復出之路並不順遂，雖然經紀人在錄影前已再三提醒製作單位不能提及獸獸門事件，未料在正式錄影時，主持人溫雅仍咄咄逼人，逼問獸獸「妳覺得自己在這個事情是受益的還是…」。

獸獸：「妳知道你實際上是想問我炒作對吧？我沒有炒作，任何一個女孩不會拿這個去吵作，就算妳會炒作我也不會炒作，因為我還要找男朋友，我還要結婚，我還要過我的生活，就這樣！」

「我最後一個問題，妳覺不覺得這種事情對娛樂圈就像一個毒瘤一樣？」溫雅的最後一個問題徹底激怒了獸獸，讓她顧不得錄影還在進行中，直接甩頭走人。

雖然獸獸因為遇人不淑，重創演藝事業，幸好老天又幫她開了一扇窗，讓她2012年旅行途中遇見了外型帥氣的男友Chris，婚後定居在加拿大，至今仍不時在社群網站分享與丈夫、小孩的日常點滴，過著令人羨慕的人妻幸福生活。

(中時新聞網)