隨著大陸股市上漲，近幾個月來，在大陸A股上市的股票較其在香港上市的股票的溢價不斷擴大。上週18日A股對H股的溢價超過45％，為2016年2月以來的最高水準。觀察近幾個月來的溢價不斷擴大是基於大陸股市上漲的背景下出現。上證綜合指數今年以來上漲了9.4％，表現超過標普500指數。

另外隨著大陸對新冠疫情的有力應對幫助經濟恢復增長，數千萬個人投資者湧入大陸境內股市。

以洛陽玻璃股份有限公司在香港上市H股價格相當於每股0.33美元，但反觀在上海上市的A股價格則相當於2.10美元以上。中原證券的A股價格也是H股的四倍。

據新浪財經引述美媒報導，大陸市場在某種程度上仍與外部世界隔絕，因此出現某種不匹配並不稀奇。但上述股價差距不斷擴大正造成奇怪局面，例如企業可能同時擁有兩種截然不同的估值。而據恒生滬深港通AH股溢價指數，上週五18日的A股對H股溢價超過45％，為2016年2月以來的最高水準。

(旺報 )