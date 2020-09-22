江蘇省工商業聯合會主辦的2020江蘇民營企業百強發佈會21日在南京舉行，並發布「2020江蘇民營企業200強」名單顯示共有11家企業邁入「千億俱樂部」

。由於江蘇民營企業實力強、數量多，這是江蘇第一次發佈擴大版的民營企業200強榜單，藉此取代過去的100強榜單。

據中新網報導，從擴大後的「江蘇民營企業200強」來看，製造業企業仍占主導地位、具有較強綜合實力，包含恒力、沙鋼、中天鋼鐵、亨通等企業上榜。

由於大陸民營經濟在長三角、珠三角集中度高。中華全國工商業聯合會日前公佈的「2020中國民營企業500強」榜單顯示，浙江、江蘇、廣東構成第一集團，分別有96家、90家、58家企業入圍。其中蘇浙製造業在民營經濟版圖上挑起大樑。

江蘇省工商聯副主席周潔分析，今年「江蘇民營企業200強」入圍門檻達42.79億元（人民幣，下同），經營效益整體平穩，更有11家企業年營業收入破千億元，比上年增加1家。而除5家企業稅後淨利潤為負，其他上榜企業均保持盈利。

(旺報 )