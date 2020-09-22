大陸外交部發言人20日公開否認有所謂的「海峽中線」，這條數十年來經過幾次改變的線是兩岸軍事實力的縮影與默契，它隨著實力消長而變化，也將隨著兩岸互信的崩解而消失。失去海峽中線的代價對兩岸而言都是巨大的，兩岸關係還未超過不可逆轉的臨界點，還有機會找回這條象徵維持台海現狀的默契線，如果要重建這條對雙方都有利的海峽中線，除了互信與實力，更需要智慧。

台灣海峽中線是一條歷史遺留的不成文默契，一般認為是從北緯27度、東經120度穿過北緯23度、東經118至北緯23度17分、東經117度51分所形成由東北往西南的弧形線，這條線大部份都在公海上。

目前主流的說法是台海中線形成於台海空戰期間，1954年美軍太平洋司令部小班傑明．戴維斯准將依《中美共同防禦條約》單方面劃定，以此做為國軍與共軍接戰準則，因而也被稱為「戴維斯線」。1958年中華民國空軍退守海峽中線以西之後，國軍戰機雖仍抵近大陸沿海偵察，但已無較具規模的戰鬥，兩岸分治成為事實，這條線成為兩岸避免軍事衝突的默契線。

1974年大陸與越南因西沙群島領土爭議發生海戰，中共海軍首次以艦艇編隊通過台灣海峽，當時據說是蔣介石刻意放手讓中共艦隊通過，形成兩岸聯手對抗越的默契，此事在全球華人圈也傳為佳話。而在此之前，中共海運都是繞過台灣東部經太平洋南下。直到1978年改革開放之後數年，才陸續有大陸船艦經過台海，但都以保持在中線以西。大陸交通部曾於1992年有關船運的文件中表明，大陸商船在台灣海峽有航行自由的權利，但為了安全理由，不支持大陸商船在台灣海峽中線東側行使自由航行和無害通過權，這算是唯一在大陸官方文書中出現有關海峽中線存在的文件。

此後因兩岸開始政治會談，敵意降低，空軍也結束對大陸的抵近偵察。1995至1996年台海危機期間，美國海軍第7艦隊再度通過台灣海峽，中共空軍亦多次穿越海峽中線。台海危機結束後，海峽中線再度發揮作用，台灣除向金門、馬祖運輸物資補給的軍機和軍艦外，兩岸機艦都保持默契互不穿越海峽中線。

2016年起，兩岸關係再度惡化，中共空軍多次繞行台灣巡航時曾短暫穿越海峽中線。2019年美國與中共關係快速惡化，中共空軍兩架殲-11戰機於3月飛越台海中線，為近20年來中國大陸軍機首度刻意飛過海峽中線，台灣發出強烈抗議， 美國亦表達關切。

到了2020年，隨著美中關係與兩岸關係進一步惡化，大陸不斷運用穿越海峽中線來對台灣施壓，在2月、8月皆刻意以戰機短暫穿越，9月更以大規模戰機群掛載武器連續穿越海峽中線，隨之而來的則是由外交部發言人公開聲明「不存在海峽中線」。

未來海峽中線是否就一去不覆返？當然不是。從歷史上看，它曾多次被打破，但在兩岸關係緩和時，仍能恢復成一條具有政治與軍事意義的界線。海峽中線是兩岸的默契指標之一，有默契就有線，關係惡化到相互叫囂謾罵，那還期望什麼默契呢？更何況，當一方決意開戰時，連國界都擋不住，誰還理會一條虛無縹緲的經緯線。

(中時新聞網)