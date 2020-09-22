立委集體貪汙案，立委蘇震清等人遭起訴，昨移審台北地院，合議庭分組訊問今凌晨結束，2時30分合議庭開始裁定，法官認為蘇震清犯重罪，否認之外，辯詞矛盾，且有逃亡串證之虞，裁定要羈押蘇，同時他的辦公室主任余學洋也繼續遭羈押。隨後立委陳超明及其助理梁文一也續押。凌晨3時許，廖也以相同理由被裁定羈押。

由於憲法增修條文規定，「立法委員除現行犯外，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。憲法第74條之規定，停止適用。」由於立法院上周五已開議，法官若要續押被告，依法須徵詢立法院許可。北院將詢問立法院請求許可，若立院不准，再另做處分。目前蘇、陳等人先還押候審室。

立委集體貪汙案偵結，台北地檢署依貪汙等罪起訴現任立委蘇震清等12人。蘇移審法院時力求交保，他自曝沒有逃亡海外的能力，因外語能力很差，「考大學聯考時英文拿0分，根本沒辦法在海外生活。」希望能交保，讓他繼續行使立委職權，替國家社會做事。

陳超明則說自己被關傻了，連現在第幾會期都忘了，羈押禁見對他是種虐待。而廖國棟的律師則稱，廖希望交保回立院，為食安把關，為激烈的美豬美牛立院攻防盡心力。但法官都不採信。

(中時 )