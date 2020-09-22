巴西日前發生一起恐怖情人強暴案件。1名男子佩德洛(Pedro)因路過前女友布魯娜(Bruna)家門口，從外聽到房內裡頭正在進行活塞運動的呼吸聲，佩德洛立即大吃醋，直接衝入打擾前女友與現任的美好時光，甚至佩德洛還與現任互相毆打，隨後趁機將前女友推倒在床，企圖要強暴布魯娜，布魯娜不甘心立即抓住男人最脆弱的地方，將其咬了下去以便脫困，隨後佩德洛緊急送醫搶救，整件烏龍事件才就此結束。

根據《每日郵報》的報導，佩德洛的家離前任女友布魯娜沒有隔多少距離，某天佩德洛碰巧行經前女友時，聽到屋內傳出男歡女愛的呼吸聲，佩德洛立即大吃醋，直接衝入房內將男子痛打一頓推開，並馬上將布魯娜推倒在床，並且企圖想要強暴她，雖然房中男子不斷阻止佩德洛對布魯娜的攻擊，仍是不見任何效果，佩德洛還死緊緊的抓著布魯娜的頭髮，布魯娜痛的受不了，就直接抓住佩德洛身體最脆弱的部位給咬了下去，導致佩德洛直接痛的倒地，隨後佩德洛被緊急送往搶救，然而佩德洛最重的子孫袋卻已無法恢復昔日的狀態。

布魯娜表示：「因為女人的力量沒有男人來的大，因此我只能找到他(佩德洛)的弱點，接著將它給咬了下去」，布魯娜說明，當時自己的頭髮也被佩德洛抓的死死的，感到相當的痛苦，另外布魯娜也認為佩德洛並非自己的男友，只是其中之一個她所接待的客人，布魯娜也說明，其實她本來沒有要攻擊他的子孫袋，在咬掉他那地方之前，也已經自衛性的用牙齒咬了佩德洛2次。

布魯娜的人生相當悽慘，早在這件案件發生之前，布魯娜小時就已經遭到2次被強暴，雖然立即報警處理，然而卻都沒有任何結果，布魯娜認為這此自己不想再受到欺負了，因此才會奮力反抗。

(中時新聞網)