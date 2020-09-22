小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（22日）新聞重點。

【1】虱目魚盛產 漁民每斤26元賤售

繼高屏香蕉價格崩跌，進入產期的虱目魚也傳魚價低迷。今年氣候穩定，台南地區虱目魚飼養狀況不錯，卻因新冠肺炎疫情影響，外銷卡關，內需市場也減少，致池邊價逼近成本32元，嘉義縣虱目魚池邊價比往年同期下跌2至3元，漁民很怕價格崩盤。

【2】萊劑容許量 變相放寬至15ppb

蔡政府開放含萊克多巴胺美豬，以及30月齡以上美牛進口於明年1月1日上路，引來民間團體反彈，董氏基金會昨天提3大疑慮，強調台灣和西方飲食文化大不同，若不能把關，幼兒園將成食安漏洞，而瘦肉精容許量改以ppb判定是變相放寬容許量，以及反對豬肉內臟進口。

【3】是否同意立委收押 立院朝野協商決定

台北地檢署昨依貪汙罪起訴民進黨立委蘇震清等4位立委，依《憲法》規定，立委除現行犯，在會期中，非經立法院許可，不得逮捕或拘禁。立法院祕書長林志嘉昨明確表示，法院若決定要繼續羈押，必須得到立法院同意，將由朝野協商討論決定。

【4】怕得罪人 徐永明夭鬼假細禮

立委集體貪瀆案，時力前黨主席徐永明是唯一沒收到錢的立委，但檢方查出，他答應以200萬元代價，幫前太流董事長李恆隆辦公聽會，卻又怕得罪李的對手徐旭東，發言草草了事，只現身5分鐘，讓李大為不滿，認為徐根本是「夭鬼假細禮（台語：貪吃假裝客氣）」，仍依期約賄賂起訴他。

【5】扮麻吉掛保證 川普開24H熱線

日本首相菅義偉上任後昨日首度與美國總統川普舉行電話會談，雙方同意強化美日同盟關係，並為區域的和平與穩定緊密合作。川普向菅義偉說，「有必要的話，歡迎24小時隨時聯絡」，兩人還表示，期盼早日直接見面會談。

(中時新聞網)