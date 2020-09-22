北院裁定3立委羈押禁見 凌晨急送公文至立法院 05:362020/09/22 中時 黃捷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委蘇震清（中）在羈押期間，剃了大光頭，如今偵結起訴，北院裁定羈押，因憲法增修條文規定，開議期間，將等立法院准許。（季志翔攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署21日依貪汙罪起訴立委廖國棟（左），查出他收賄後威脅經濟部官員。（季志翔攝） 立委集體貪汙案起訴，全案移審台北地院後，北院裁定蘇震清、陳超明、廖國棟羈押禁見，但因3人身為現任立委，適逢立法院開議期間，須經立法院同意，法官諭知3人暫押候審室，並上簽院長許可，由法警於凌晨4點40分緊急派車送函文至立法院。 不過，因立法院的保警沒有收文權限，北院法警只好打道回府，預計22日早上8點前，再由法警親送公文至立法院。 (中時 ) #立法院 #法警 #立委 #裁定 #公文 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 內湖公車失控衝人行道釀1死1傷 司機驚慌回：我睡著了 - 社會 「誰叫小鬼不叫外送」臉書匿名發文引眾怒 網氣炸：沒口德 - 社會 蘇震清、陳超明、廖國棟 北院凌晨仍裁定羈押 等立法院准許 - 社會 立委貪汙案移審5羈押3交保1請回 郭克銘突襲認罪獲交保 - 社會 直擊》內湖公車衝上人行道 1騎士死亡 1員警重傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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