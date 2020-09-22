台北地檢署21日依貪汙罪起訴立委廖國棟（左），查出他收賄後威脅經濟部官員。（季志翔攝）

立委集體貪汙案起訴，全案移審台北地院後，北院裁定蘇震清、陳超明、廖國棟羈押禁見，但因3人身為現任立委，適逢立法院開議期間，須經立法院同意，法官諭知3人暫押候審室，並上簽院長許可，由法警於凌晨4點40分緊急派車送函文至立法院。

不過，因立法院的保警沒有收文權限，北院法警只好打道回府，預計22日早上8點前，再由法警親送公文至立法院。

(中時 )