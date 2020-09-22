多歐美跨國大銀行仍涉嫌為客戶進行洗錢，總金額超過2兆美元。受此利空打擊，銀行類股周一應聲暴跌，最近疫情惡化以及美國再次通過經濟振興案的可能性不斷降低。美股道瓊盤中一度下跌超過900點，最終收盤道瓊下跌509點，美股今天一連第3個交易日下挫。

道瓊工業指數大跌509.72點或1.84%，以27147.70點作收。標準普爾指數滑落38.41點或1.16%，收在3281.06點。科技股那斯達克指數跌14.48點或0.13%，收10778.80點。

至於歐洲三大股市也是下跌！投資人憂心第2波新冠疫情重啟，以及各國央行少有採取進一步振興措施的跡象下，歐股今天重挫。

倫敦FTSE 100指數滑落202.76點或3.38%，以5804.29點作收。法蘭克福DAX 30指數大跌573.81點或4.37%，收在12542.44點。巴黎CAC 40指數跌186.14點或3.74%，收4792.04點。

(中時新聞網)