立委集體貪汙案起訴，全案移審台北地院後，北院裁定立委蘇震清、陳超明、廖國棟羈押禁見，但因適逢立法院開議期間，須經立法院同意，法官諭知3人暫押候審室，廖的律師認為程序有疑慮，當庭提起抗告。另外，蘇辦公室主任余學洋、陳辦公室主任梁文一也遭羈押禁見。

擔任白手套的「是知管理顧問」總經理郭克銘，則在法官準備諭知裁定時突襲認罪，表示他在偵查期間內心很掙扎，雖然他建議太流前董事長李恒隆以「政治獻金」名義送錢，但確實知道李是想行賄立委們，他仔細看完起訴書後決定認罪，希望以30萬元交保。

由於檢方懷疑郭克銘的認罪真意，建請法官維持原心證，待下次準備程序庭時再仔細審酌，為此，合議庭一度休庭討論，最後認定郭因認罪，已無勾串、滅證之虞，裁定100萬元交保。郭離開法院時未發一語。

另外，因立委趙正宇涉犯罪名為財產來源不明、逃漏稅捐輕罪，法官認為應沒有必要棄職逃亡，趙已無羈押原因，裁定無保釋放。趙離開時表示，感謝法官還他清白。

至於廖國棟辦公室助理丁復華因認罪，已繳回犯罪所得，獲50萬元交保並限制住居、出境、出海；趙正宇辦公室主任林家騏也已認罪，獲100萬元交保。

(中時 )