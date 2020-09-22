這波新冠肺炎疫情讓很多人荷包嚴重縮水，不過，對有錢富豪似乎沒有受到太大的衝擊，不僅人數增加，資產規模也水漲船高。根據統計顯示，今年上半年16家私人銀行資產管理規模（AUM）合計達13.96兆元（人民幣，下同），較上年末增加1.51兆元，年增12.16％，而且人數也較上年同期增加了7.7萬戶，成長10.27％。

根據中新經緯網站報導，儘管今年疫情突然來襲，但上半年各家銀行的私人銀行（類似台灣理財VIP貴賓室）規模不減反增。據初步統計，可比的16家上市銀行2020年半年報披露的私人銀行AUM合計達13.96兆元，比去年底增加1.51兆元，年增12.16％。

再從人數來看，很多人都很關心私人銀行的客戶數量究竟有多少？剔除中報未披露數據的中國銀行，15家上市銀行的數據顯示，2020年上半年的客戶總量達82.67萬戶，較去年底的74.97萬戶，增加了7.7萬戶，年增10.27％。其中，招行、工行、建行、農行的客戶數量居於前列，招行的戶均總資產最高，達2743.36萬元，較上年末增加11.70萬元。

蘇寧金融研究院高級研究員黃大智指出，隨著資本市場的改革，上市的公司越來越多，會導致一定程度上的造富效應，進而增加高淨值客戶的數量和私行業務的資產管理規模；其次，受益於收入、財富的自然成長，雖然疫情導致了一定程度的收入成長乏力，但同樣存在居民財富的自然成長。同時，上半年疫情對消費的影響更加明顯，會使得居民加大投資、存款等，進而導致在銀行端的財富增加。

另外，從陸銀半年報發現，目前多家銀行正在嘗試推出家族信託業務。如工行表示，該行於今年上半年展開家族信託業務，並成功簽約首單資金型家族信託。建行也披露，該行穩步推進家族辦公室業務，推出全委託資產管理、家族基金定制化服務，家族信託顧問業務資產管理規模餘額320億元。平安銀行說，該行已啟動高淨值客戶的離岸家族信託服務，並針對高淨值客戶及上市公司董監高客戶，按照家族辦公室模式進行試點經營。

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(中時新聞網)