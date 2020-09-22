黃鴻升（小鬼）9月16日疑因主動脈剝離造成血管阻塞，在家中猝逝，享年36歲。生前沒能拚出戲劇代表作品、還沒拿金鐘獎、無法許女友吳函峮（峮峮）一個未來，以及來不及接爸爸同住，成為他最大的遺憾。身為「中信兄弟」啦啦隊成員的峮峮，在小鬼離世第4日（19日）晚間，被本刊直擊與友人一同用餐，神情相當落寞，好友離開時不忘送上擁抱打氣，盼她能走出男友驟逝的低潮。

與朋友聚餐的峮峮神情相當落寞，好友離開時不忘送上擁抱打氣。（圖／本刊攝影組）

9月16日早上傳出小鬼辭世後，原本準備上節目《女人我最大》的峮峮，接到經紀人轉來的噩耗，立刻取消錄影。本刊觀察，近日峮峮身邊都有人陪伴，確保她不會落單，18日本刊還捕捉到其經紀人小乖，帶著花和蛋糕前往峮峮家，待了近5個小時才離開。

與小鬼約定低調交往不公開的峮峮，失去摯愛後，天天到靈堂致哀，並向經紀人小乖表示「我不想要後悔，想早一點去看鴻升，跟鴻升說話。」外型可愛甜美的她，神情明顯憔悴，讓人十分擔心她是否會撐不住。

對峮峮非常疼愛的經紀人小乖，帶著花束和蛋糕前往峮峮家中陪伴她。（圖／本刊攝影組）

在小鬼過世後公開認愛的峮峮，天天前往靈堂，被大批媒體包圍不發一語。（圖／本刊攝影組）

19日晚上，峮峮在友人陪同下，前往台北市樂利路上的「北村家居酒屋」用餐。用餐完畢後，峮峮打起精神，和朋友在餐廳門口聊天，其中兩位女性朋友離開前，特別送上擁抱替她打氣，也有男性友人拍拍肩膀安慰她；隨後，峮峮就與一名女性朋友一起走路回家，途中友人還幫忙攙扶她，看得出大家都對峮峮感到不捨。

經紀人小乖表示，事發第一天，峮峮從電視台回到家後，不斷地流淚擤鼻涕，卻哭不出聲，「我跟她說，想哭出來就好好發洩大哭，但我知道，這已經超越她能負荷的難過程度了。」峮峮雖然非常傷痛，發文哀悼小鬼之前，仍不忘詢問經紀人「我可不可以這樣做？」讓小乖心疼地說：「我尊重她所有做法！」

小鬼曾親筆畫下峮峮的肖像，還問她「美嗎」，峮峮當時甜蜜回覆：「很像，也很美。」如今看來令人鼻酸。（圖／翻攝自峮峮IG）

目前小乖與友人，都盡可能地陪伴峮峮，確保她24小時都有人照顧，「峮峮很喜歡吃東西，工作時我都是以美食作為鼓勵犒賞，但現在完全不行，我買了很多她最愛的零食，她都吃不下去。」

不僅好友們心疼，峮峮在台南的家人，也都非常擔心她的狀況，但體貼的她，要爸媽待在家裡就好，爸媽也只能透過小乖不斷地報平安才得以安心，「峮峮很小就來台北工作，她很堅強，但也很逞強。」小乖言談中滿是心疼。

小鬼和峮峮交往期間，總是小心翼翼，到女方家前，都會多次確認有無異狀，兩人也不會一同進出，雖曾被本刊直擊，仍不願承認戀情，僅圈內少數好友知悉。但小乖解釋，她曾看過小鬼受訪時說：「我不會公開戀情，因為會抹煞對方所有努力，只會被貼上『某某人的女友』。」一番話博得小乖的好感，直說：「他真的是很用心的人。」

本刊曾直擊小鬼從峮峮家離開，但為掩蓋戀情，兩人還會刻意間隔至少30分鐘離開。（圖／本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)