黃鴻升（小鬼）9月16日疑因主動脈剝離造成血管阻塞，在家中猝逝，享年36歲。生前能唱能演更能主持，卻總與獎項擦身而過，沒能拿下金鐘獎，成為他人生一大憾事。但他在工作人員心中，卻是零負評無架子的好藝人。

在工作上拚勁十足的小鬼，卻總是與獎項擦身而過。《綜藝玩很大》在2017年、2018年接連獲得金鐘獎肯定，但去年他加入後，沒能繼續連莊得獎，讓他相當自責，在慶功宴上強顏歡笑自勉說：「我比較資淺，還有機會被否定。」今年成為金鐘遺珠，是他人生一大憾事。過去小鬼與羅志祥一同主持《娛樂百分百》近10年，也曾於2015年入圍金鐘獎，但在他離開該節目後，羅志祥與愷樂才順利獲獎。

和羅志祥一同主持《娛樂百分百》近十年，小鬼曾入圍金鐘獎，但最後仍與獎項無緣。（圖／《娛樂百分百》提供）

雖始終與獎無緣，但小鬼的敬業精神，一直深受工作人員讚許，令眾人印象最深刻的，就是每逢過年，小鬼都會發紅包犒賞大家，還會貼心地寫上祝福詞，並畫上自己設計的「鬼圖」。《娛樂百分百》節目監製李金玲回憶：「小鬼是個很溫暖的夥伴，跟我們打成一片，不會擺臉色，很盡力做好節目，錄影都會早到，大家一起吃便當聊天，就像家人、朋友一般。」不僅如此，小鬼常在傍晚巡視完自家潮牌店後，聽到大夥兒要聚餐，不喝酒的他，也會點杯可樂跟大家嘻嘻笑笑。

親和力強的小鬼，每年生日工作人員都會主動幫他慶生，過年前他也會一一將紅包畫上專屬「鬼圖」犒賞大家。（圖／《娛樂百分百》提供）

小鬼對小孩的耐心照顧，更是令人佩服，有工作人員憶起：「我念國小的姪女非常喜歡小鬼，有次帶她去看小鬼演唱會，隨後走進了後台，姪女見到小鬼時，突然害羞地不敢講話，也不敢要合照，小鬼見狀就說：『可是我想跟妳拍照，拜託啦！可不可以讓我跟妳拍一張？』」小鬼的高招果然成功化解尷尬，讓小女孩當場笑出來，與偶像開心合影。

對粉絲總是貼心關懷的小鬼，曾被本刊多次捕捉到錄完影被重重包圍的畫面，他都會鼓勵他們花時間去做更多嘗試，表示自己只是「過客」。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)