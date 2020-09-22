黃鴻升（小鬼）9月16日疑因主動脈剝離造成血管阻塞，在家中猝逝，享年36歲。小鬼生前曾多次透露：「我最喜歡的其實是演戲，不用演男主角也沒有關係，未來有機會，老了以後可以演爸爸。」期盼交出戲劇代表作，可惜再也沒機會。

小鬼通常給人的印象都是歌手或主持人身份，但其實他也演過不少戲，今年3月，阿Ken執導的電影《練愛iNG》上映，提到角色「哈哈哥」時，腦中立刻浮現小鬼的爽朗笑聲，小鬼也非常爽快地答應演出。上場時，敬業的小鬼總共「哈哈」笑了6個小時，嘴巴痠到不行。

曾說過演戲才是最愛，小鬼在《練愛iNG》中飾演「哈哈哥」，還敬業地笑了6個小時才拍完。（圖／藝起娛樂提供）

至於家人，則是小鬼內心最柔軟的一塊。由於從小父母離異，小鬼與爸爸的感情非常好，提款卡和印章都交給爸爸保管，自己只領「月薪」過活，並常提醒自己，要讓爸爸為他感到驕傲。

另外，小鬼不似多數男星愛買名車，工作和約會都是搭車，唯有公仔店，算得上是他比較會花費的地方。因為父親一句「我喜歡住家附近有樹」，小鬼便咬牙砸4280萬元，買下位於北投的84坪住家，打算接父親同住盡孝，沒想到自己先走一步，成為永生遺憾。

3月底本刊曾捕捉到小鬼與峮峮一同到李易的工作室聚餐，兩人有說有笑非常開心。（圖／本刊攝影組）

不買名車的小鬼，生活上也幾乎沒有太多花費，父親給他的「零用錢」用得很少，和峮峮約會前後都是搭車往返。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)