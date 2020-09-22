「處事圓融」、「不妄言」向來是桃園市長鄭文燦給外界最鮮明的人格特質，上周網路受訪時，鄭文燦拋出一句「曾想過選總統」，雖然他隨即「補註」澄清，但已難覆水難收；不論鄭文燦是口誤，還是先聲奪人，這股政壇漣漪外擴不易止息。

民進黨人士分析，無獨有偶，兼任黨主席的蔡英文總統接著在中常會上，妙解鄭文燦為「思想犯不罰」，蔡、鄭大唱雙簧，行政院長蘇貞昌前陣子又對鄭文燦具備總統格局大力加持，種種跡象顯示「蔡主席」己經啟動黨內世代接班按鈕，府院也指向鄭，高喊「中央伍為準」。

「蔡英文與賴清德都有精神潔癖，但小英為了贏，比較能妥協。」一位綠營人士說，蔡英文總統的台北市競選總部主任委員黃承國與「新境界文化基金會」副董事長洪耀福，兩人形象頗具爭議，但他們仍受到小英相當倚重，這說明小英為了勝選的大目標，可以不拘小節；同樣的，蔡英文雖然不喜歡蘇貞昌，但為了更大的目標，卻必須任命蘇為行政院長。接班時程上，原本最有可能替換蘇貞昌的人選是前總統府秘書長蘇嘉全，但他卻受姪子、立委蘇震清涉案牽連而「染污」，現在鄭文燦就成了最適合的第一人選。

相較於副總統賴清德最近勤跑各種活動，外界認為如果這時候鄭文燦再不表態「恐怕隊友全跑光了」（圖／鄭清元攝）

黨政人士透露，蔡英文此時強推鄭文燦的「總統夢」議題，除了為2024總統選舉暖身拉抬聲勢，更重要的是打造鄭文燦的政治定位，把他從地方市長的位置，拉高中央層級，未來接手擔任行政院長就更為順理成章；而蘇貞昌為避免女兒蘇巧慧未來挑戰新北市長大位，遭逢黨內外批評，率先跟黨內大咖互相交換意見，釋出「閣揆不是不能放」條件，頗有「託孤」昔日屬鄭文燦之意。

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(中時新聞網)