9月18日，一直被視為鄭文燦接班人的新竹市長林智堅透露，目前規劃卸任後「想休息一下多陪家人」，沒有挑戰其他縣市首長的意願；不過他也補上一句「江湖身不由己」，坦言不排除其他可能。語末埋下未來政途伏筆，保留迴旋空間。

追溯林智堅這席話的前4天，鄭文燦接受網紅「Alizabeth 娘娘」快問快答挑戰，主持人問：「市長有沒想當總統」，不料鄭文燦頓了一下竟回：「我心裡有想過」，但緊接著又補上「很多願望都無法實現，所以乾脆不要想。」此話一出掀起政壇軒然大波，然而蔡英文主席卻在當周中常會上，調侃缺席的鄭文燦，還虧他「（鄭文燦）最後轉得不錯」，逗得在場眾人大笑。

「他（鄭文燦）私下其實蠻後悔講出來（選總統）。」一名與桃園市長鄭文燦友好的綠委透露，在鄭文燦「總統夢」議題發酵後，恐會淪為台北市長柯文哲第二，任何動作都會被視為布局總統大位，日後一言一行將放大檢視。

黨政人士透露，蔡英文此時強推鄭文燦的「總統夢」議題，除了為2024總統選舉暖身拉抬聲勢，更重要的是打造鄭文燦的政治定位，把他從地方市長的位置，拉高中央層級，未來接手擔任行政院長就更為順理成章；而蘇貞昌為避免女兒蘇巧慧未來挑戰新北市長大位，遭逢黨內外批評，率先跟黨內大咖互相交換意見，釋出「閣揆不是不能放」條件，頗有「託孤」昔日屬鄭文燦之意。

鄭文燦一旦接下閣揆，後續安排的桃園市政接班人選，以及施政良窳勢必受到嚴厲檢視，猶如兩面刃，民進黨內挺賴、挺鄭兩股矛盾勢力，正式浮上檯面，肉搏必然愈演愈烈。

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(中時新聞網)