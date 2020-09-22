Ever wonder why baseball managers wear uniforms?



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大聯盟本周推出一個Q&A，為什麼棒球教練要穿球衣而不穿西裝？在籃球、足球、美式足球或是其他球類運動，唯有棒球總教練跟球員一樣穿著球衣。詢問大聯盟的總教練，他們也不知道，單純遵循傳統而已。事實上大聯盟從未規定總教練的衣著，他想穿西裝或夏威夷衫上場也是可以的。

棒球總教練稱為Manager(日職稱為監督)，19世紀初Manager的職務是球隊經理，負責發放薪資、安排賽程和賣票，不干涉比賽，他們是穿西裝的。場上由某一位球員擔任「隊長(Captain)」，隊長負責排棒次、調度投手、跟主審吵架，也就是今日總教練的工作。隊長也是球員之一，當然要穿球衣了。

自19世紀晚期，有些「隊長」卸下球員身分但仍負責指揮比賽，有人選擇改穿西裝，例如20世紀初費城運動家(今奧克蘭運動家)總教練康尼麥克(Connie Mack)就是穿西裝的，而且他執教長達50年。也有人繼續穿球衣，成為今日「總教練」的原型。

90年代運動家總教練豪爾(Art Howe)為了向康尼麥克致敬而穿過西裝出場，但比賽開打之後他仍和現代教練一樣換回球衣。現在大家普遍認為在場上穿著球衣比較自在，感覺是球隊的一份子，也是尊重「球員擔任指揮官」的傳統，至今還有總教練繼續穿著釘鞋而不是一般球鞋。

(中時新聞網)