連鎖餐飲集團瓦城（2729）公告，為轉讓股份予員工，將自今（22）日起至11月21日，斥資16.45億元買回自家股票500張，為2011年IPO登錄興櫃以來首度執行庫藏股。瓦城昨（21）日股價小跌0.45％、收於223元，仍穩居觀光股王寶座。

瓦城表示，為激勵員工士氣及提升員工向心力，規畫自9月22日起至11月21日間，買回自家股票500張，買回價格區間為每股157～330元，若低於下限時仍將繼續執行，買回總金額上限16.45億元。

瓦城指出，此次買回股份總數僅占已發行股份2.15％，所需金額上限僅占公司流動資產8.47％，董事會已考慮公司財務狀況，買回股份不影響公司資本維持。買回股份應自買回日起5年內轉讓給員工，員工可認股股數將按職等、服務年資及考績等標準訂定。

瓦城股價自6月初觸及268元波段高點後一路走疲，7月30日以226元參考價除息交易後一度填息達7成，但隨後再度走弱，9日下探213元，3個月來修正幅度達2成。近日股價止跌回穩，呈現緩步墊高走勢，仍陷貼息窘境。

(時報資訊)