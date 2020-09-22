台股7月創波段新高，8月量縮壓回整理，根據台灣證券交易所統計，在量縮修正下，8月全體證券商稅後淨利70.81億元，較上月衰退34.78％。累計前8月全體證券商稅後淨利337.33億元，較去年同期成長20.92％。

證交所指出，8月大盤總成交值約4.859兆元，較上月減少8.72％，使證券商經紀手續費收入較上月減少，經紀業務稅前淨利47.1億元，月減19.39％。證券商出售證券利益及證券評價利益較少，使自營業務稅前淨利較上月衰退50.08％，獲利降至22.68億元。承銷業務今年一直處於低迷，單月稅前淨利3.29億元，月減19.95％。

累計1至8月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長，經紀業務稅前淨利較去年同期增加60.01％，達到300.27億元；但今年截至8月加權股價指數上漲幅度較去年同期上漲幅度小，使自營業務稅前淨利較去年同期衰退36.72％，稅前淨利58.34億元；承銷業務淨利亦較去年同期衰退5.05％，為20.7億元。

(時報資訊)