衛福部長陳時中為美國豬、牛開放進口政策護航，不僅缺席在野黨舉辦的公聽會，更爆出一系列「幹話」。其中「吃豬睪丸會變聰明、體力讚」之說，遭各界嘲諷、打臉卻始終不道歉，還拿「長輩」出來擋駕。臉書英文教學粉專呼應時事，特別教導民眾「睪丸」與「雖然他吃了很多豬睾丸，他仍然很愚蠢」的英文該怎麼說。

日前財經專家謝金河在《數字台灣》節目中，與陳時中大聊養豬經驗並表示：「小時候家裡曾是養豬戶，當時的責任就是當母豬生小豬時需徹夜戒備，避免母豬翻身而把小豬壓死。等到小豬成長幾周後要閹割，家人就會拿豬睪丸去炸麻油，而當時我就專門吃那個。」讓一旁的陳笑說：「難怪現在你腦筋很好，體力又讚。」此說引發爭議，柯文哲不客氣質疑陳「唸哪個醫學院的？」遭接連砲轟，陳卻始終未道歉，日前更表示，認為此說失言者，「那就是我的長輩失言囉？應該不會吧？」

臉書粉絲專頁「每日一句學英文-Daily English」發表《民智未開，一堆豬頭豬腦當官員》一文，內文解答「睪丸」的英文語拼音為「testicle /ˋtɛstɪk」，例句「雖然他吃了很多豬睾丸，他仍然很愚蠢」的英文則是「Even though he ate a lot of pig testicles, he is still stupid」，更補充「無知；愚昧」英文為「ignorance /ˋɪgnərəns」。

文章一出，迴響熱烈，獲得超過2300個讚、超過140則留言與超過230次分享。網友紛紛留言：「他真的愈來愈走鐘」、「所以人民才會那麼容易被洗腦」、「看來政客中小時候常吃，所以才會這麼鬼靈精怪」、「時中真的這樣說喔？天啊，政治真的使人走鐘」、「這樣你沒有台灣價值哦」、「多吃一點睪丸，以後還有瘦肉精補身體」、「抓到了，每日一句逆時鐘」。

(中時新聞網)