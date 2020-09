衛福部長陳時中為美國豬、牛開放進口政策護航,不僅缺席在野黨舉辦的公聽會,更爆出一系列「幹話」。其中「吃豬睪丸會變聰明、體力讚」之說,遭各界嘲諷、打臉卻始終不道歉,還拿「長輩」出來擋駕。臉書英文教學粉專呼應時事,特別教導民眾「睪丸」與「雖然他吃了很多豬睾丸,他仍然很愚蠢」的英文該怎麼說。

日前財經專家謝金河在《數字台灣》節目中,與陳時中大聊養豬經驗並表示:「小時候家裡曾是養豬戶,當時的責任就是當母豬生小豬時需徹夜戒備,避免母豬翻身而把小豬壓死。等到小豬成長幾周後要閹割,家人就會拿豬睪丸去炸麻油,而當時我就專門吃那個。」讓一旁的陳笑說:「難怪現在你腦筋很好,體力又讚。」此說引發爭議,柯文哲不客氣質疑陳「唸哪個醫學院的?」遭接連砲轟,陳卻始終未道歉,日前更表示,認為此說失言者,「那就是我的長輩失言囉?應該不會吧?」

臉書粉絲專頁「每日一句學英文-Daily English」發表《民智未開,一堆豬頭豬腦當官員》一文,內文解答「睪丸」的英文語拼音為「testicle /ˋtɛstɪk」,例句「雖然他吃了很多豬睾丸,他仍然很愚蠢」的英文則是「Even though he ate a lot of pig testicles, he is still stupid」,更補充「無知;愚昧」英文為「ignorance /ˋɪgnərəns」。

文章一出,迴響熱烈,獲得超過2300個讚、超過140則留言與超過230次分享。網友紛紛留言:「他真的愈來愈走鐘」、「所以人民才會那麼容易被洗腦」、「看來政客中小時候常吃,所以才會這麼鬼靈精怪」、「時中真的這樣說喔?天啊,政治真的使人走鐘」、「這樣你沒有台灣價值哦」、「多吃一點睪丸,以後還有瘦肉精補身體」、「抓到了,每日一句逆時鐘」。

(中時新聞網)