前高雄市長韓國瑜傳出有意參選2022年台北市長，成為近日話題。對此，韓團隊、前高雄市新聞局長鄭照新昨怒批，「有guts就具名，別亂放話，造成市長困擾」，前高雄市新聞局長王淺秋也直言「這空穴的風還真的太大」。有評論則認為，親綠名嘴頻爆料韓將選2022年台北市長，就目前情勢而言，「這樣的爆料顯然背後隱藏大陰謀」。

周玉蔻7日在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》指出，韓已隱約和重要人士約談中，目的是想選台北市長。資深媒體人邱明玉日前也表示，有一親韓人士向她暗示，韓國瑜一定會選台北市長，顯示周玉蔻的消息並非空穴來風，對方也說韓國瑜近來在台北活動很多，鴨子划水的動作很明顯。對此，鄭照新則直言「所謂的『親X人士』，有guts就具名，別亂放話，造成市長困擾」。王淺秋也回應表示，「這空穴的風還真的太大，千萬不要因為人家有聚餐活動就硬栽人家為了選舉」。

《中評社》分析目前情勢，認為這樣的爆料背後明顯隱藏大陰謀，就是要讓國民黨先內鬥廝殺，分化削弱戰力後，綠營就可漁翁得利。該評論認為，國民黨立委蔣萬安雖未正式表態參選台北市長，但蔣是目前國民黨出戰2022年的第一戰將，革命實踐研究院長、台北市議員羅智強也有意參選。蔣、羅對國民黨而言都會是張好牌，也成為民進黨不好打的對手。

然而，民進黨目前能推出來選台北市長的人不明確，呼聲最高的衛福部長陳時中人氣和聲望大不如前，且台北市對綠營來說算是艱困選區，若遇蔣或羅都是場不好打的仗！民進黨若要贏，只有在國民黨內部分裂的狀況下才有機會，打出韓國瑜牌，則能讓國民黨各自的支持者產生分歧，是最無需成本的戰術。

(中時新聞網)