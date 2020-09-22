何庭歡接受《FHM》專訪，拍攝性感照片，挑戰最大尺度。（圖／FHM提供）

何庭歡挑戰最大尺度，拍攝一系列火辣照片，細肩帶黑色洋裝藏不住好身材，更化身性感OL，一改過去甜美的形象。一開始，何庭歡聽到是《FHM》專訪時，懷疑自己是否有資格，因為個性其實有點「閉俗（害羞）」，也不會花心力打扮，坦言有些卻步。

何庭歡大露F奶，表示自己最大尺度就到此為止，只能露溝，不能再更大了，畢竟也是人妻了，並在臉書分享從接洽到拍攝的過程。

何庭歡一聽是《FHM》當下心一驚，「那是家多有名的男性刊物？我夠資格登上嗎？」加上個性害羞，也不太花心力在打扮上，所以對於要拍攝如此展現「女性美」的照片有些卻步，但或許已經過綜藝大熱門拍照的體驗，加上對方不厭其煩來回溝通，讓她能在拍攝那天帶著一顆平常心，給自己留下一個陌生卻難忘的經驗，以及又一次不同的挑戰。

經歷過選舉時的大風大浪，何庭歡說，如今面對任何意料之外，都要學著不慌、從容以對，曾經習慣任何事都規劃得好好的，就像自己給自己人生寫攻略，但人生的劇本又怎會是想偷看，就能看到的呢？

如同報導中提到，過去鮮少給自己留時間好好對話，何庭歡表示，一步步完成想當記者的夢想，甚至站上螢光幕前，但從未停歇的忙碌讓她偶爾會在夜深人靜之時，正想好好思考自己的未來時就睡著了，感謝去年有機會脫離舒適圈，卸下「安穩」的枷鎖，欣然面對每一場驚喜或驚嚇，就像這次拍攝，以前一定會在一週前就開始節食，甚至3天睡不好覺，但這次輕鬆、開心度過了一個愉悅的下午。

(中時新聞網)