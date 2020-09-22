小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（22日）財經重點。

【1】暌違七年半 新台幣乍見28

暌違七年半，新台幣首見衝破29兌一美元大關。內外資同步瘋賣匯，讓新台幣21日開盤就飛越29元關卡，盤中一度大漲逾2角至28.935元，但尾盤央行再度出重手，新台幣如自由落體般由升轉貶0.6分至29.158元收盤，豬羊變色的盤勢讓銀行外匯交易員狂喊有如在坐大怒神。

【2】股市獨憔悴 量能急凍

新台幣匯率21日盤中衝破29元整數大關，但滾滾資金浪潮卻未湧入股市，加上權王台積電仍陷貼息窘境，單靠部分受惠台幣升值傳產股唱獨角戲下，終場台股小跌80.5點以12,795點作收，成交值萎縮至1,753億元，創近3個半月來新低量。

【3】台灣ETF規模衝2兆 證交所示警

近年台股ETF受惠於類型多元及流動性佳而大幅成長，加上今年全球金融政經情勢動盪，資金大舉湧入ETF市場，資產規模於8月底達近2兆元；其中，台股ETF及期貨ETF分別較去年底激增44％及63％，受益人數更高達149萬人。惟台股已有九檔ETF，因規模低於契約終止門檻而下市或正面臨下市的命運。

【4】8月電子產品訂單 創新高

8月外銷訂單連六紅，電子產品訂單金額創下歷年單月新高。經濟部統計處表示，在智慧型手機、遊戲機等消費性電子新品上市增溫的情況下，帶動晶圓代工、IC設計、記憶體、印刷電路板等接單暢旺，讓電子產品訂單年增28.2％，不僅連續七個月呈二位數正成長、也創下2010年6月以來、逾10年的最大漲幅。

【5】前有狼後有虎 國泰台大估明年經濟成長2.9％

2021年前有狼後有虎，情勢依舊險峻。國泰金控與台灣大學產學合作團隊21日宣布，今年經濟成長率由原先的1.8％些微下修到1.7％，同時預測2021年經濟成長率為2.9％，樂觀上限可達3.9％，最悲觀亦有2.2％，國泰台大團隊主持人之一徐之強表示：「對今年不悲觀，但對明年也沒有那麼樂觀」。

(中時新聞網)