U.S.Cellular、高通和愛立信宣佈，三方成功實現美國首次基於商用網路的延伸範圍毫米波5G NR數據通話。此次具有里程碑意義的延伸範圍數據通話在威斯康辛州簡斯維爾市完成，通訊距離超過5公里，速率超過100Mbps。此項成果打破5G毫米波頻譜僅適用於城市場景和高密度部署的傳統觀點，為利用現有基礎建設擴大5G覆蓋範圍創造全新機遇。

本次三方的合作顯示毫米波能協助縮小「連接鴻溝」，並將寬頻服務擴展至城市、郊區和鄉村地區。此項突破能夠支持通訊業者以符合成本效益的方式擴展網路覆蓋，為先前傳統寬頻難以覆蓋或缺乏穩定連接的區域提供5G體驗，該合作將延伸範圍軟體應用於愛立信商用硬體，並使用了一台搭載結合高通 QTM527毫米波天線模組的SnapdragonX55 5G數據機及射頻系統的5G CPE裝置。

高通表示，此次延伸範圍數據通話還將協助開啟全新用例，讓5G惠及從城市到鄉村的廣泛地區的家庭和企業。例如固定無線接取(FWA)部署能夠以符合成本效益的方式，透過毫米波向學校、醫院和市政廳等機構提供光纖般速度的無線網路服務，解決鄉村地區的「最後一哩」挑戰。FWA能夠提供高清串流媒體服務所需要的大頻寬，協助改善郊區和農村環境的遠端教育和遠端醫療等體驗。

高通技術公司工程技術資深副總裁Alejandro Holcman表示，此次利用毫米波實現延伸範圍5G資料傳輸的重大里程碑，為在城市、郊區和鄉村環境擴大固定寬頻服務覆蓋範圍做好準備。隨著高通Snapdragon X55 5G數據機及射頻系統中的高通QTM527毫米波天線模組的推出，高通正在支援電信商和OEM向其客戶提供高性能、數千兆位元的延伸範圍5G寬頻，可充分利用現有的5G網路基礎建設，提高靈活性和成本效益。

(時報資訊)