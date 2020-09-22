工業電腦廠艾訊（3088）深耕自動化、智慧金融、智慧城市等應用領域，宣布攜手知名系統整合商（SI）連益系統工程，為新北市交通局於烏來架設智慧型感應號誌，於9月1日正式上路，利用雷達偵測進行號誌管制，確保大型車輛在彎道會車時的安全和通行順暢。

烏來是新北著名的觀光旅遊區，經由環山路可抵達溫泉區、觀光台車、烏來瀑布、雲仙樂園，並可再銜接北107線到內洞森林遊樂區，為烏來主要聯外道路，假日遊客絡繹不絕。然而，北107-1線環山路共有4處髮夾彎道，常造成大型車會車不易、導致通行受阻。

為維持車輛通行安全及秩序，艾訊此次攜手連益設置感應式號誌，管制4處彎道大客車通行。當雷達偵測到有大車來時，號誌會自動轉換、藉由LED提醒有大車進入彎道，平常則顯示「減速慢行」，藉由交通管制措施手段保障道路通行的安全性。

連益此次選用艾訊無風扇工業級準系統作為雷達偵測電腦，在每處彎道上、下方設有號誌燈、內容管理系統（CMS）、攝影機與雷達偵測器，當偵測到大型車輛時即啟動號誌三色管制，並同步由CMS顯示資訊，可大幅提升大型車輛的行車安全。

(時報資訊)