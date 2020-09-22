美國總統川普同意甲骨文、沃爾瑪與北京字節跳動就短影音平台「TikTok」運作進行交易後，三方正在進一步磋商，不過大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進昨（21）日晚間指出，就他所知，北京不會批准這項交易，因為協議內容會損及中國國家安全、利益、以及尊嚴。

川普19日宣布，同意美商甲骨文與沃爾瑪和北京字節跳動達成協議，以成立新公司「抖音國際」（TikTok Global）的形式，讓TikTok繼續在美國營運，商務部也宣布延後下架TikTok。目前三方仍在進行協商，據悉甲骨文將持有新公司12.5%股權，沃爾瑪取得7.5%股權，且5名董事會成員中，將有4位是美國人，字節跳動周一指出，融資後的「抖音國際」將是字節跳動持股80%的控股子公司。

川普19日強調，TikTok將會「完全受甲骨文與沃爾瑪控制」，21日又重申，如果美國公司或投資者對「抖音國際」沒有完全控制權，「就不會批准這筆交易。」

不過大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進21日晚間在推特發文指出，「就我所知，北京不會批准目前字節跳動、甲骨文、沃爾瑪之間的協議，因為協議會損害中國的國家安全、利益、以及尊嚴。」

Based on what I know, Beijing won't approve current agreement between ByteDance, TikTok's parent company, and Oracle, Walmart, because the agreement would endanger China's national security, interests and dignity. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) September 21, 2020

胡錫進推文後，當天深夜《環球時報》也刊出題為《對美國巧取豪奪TikTok說不》的社論，指出協議內容明顯不公平，單方面迎合華府的「無理要求」，「很難相信北京會批准這一協議。」

社論接著點出協議中不合理的關鍵內容。第一，5名董事會成員中，必須有4人為美國人，只有1人可以是中國人，董事會中的國家安全董事任命也必須獲得華府認可。第二，甲骨文可以審查「抖音國際」的原始碼與所有更新內容，不過文章指出，「抖音國際」的原始碼與抖音的原始碼應該是同源的，「這意味著美方將能夠洞悉抖音的核心技術。」第三，「抖音國際」將掌管中國以外的TikTok全球業務，同時阻止大陸IP訪問，代表美國透過此次交易就能掌控TikTok全球業務，「而且歧視性地排斥中國人訪問它。」

文章抨擊，這些條款充分彰顯了華府的「霸凌」作風和「強盜」邏輯，損害中國國家安全、利益、與尊嚴，強調字節跳動是普通中國公司，美國卻動用國家力量打壓，強迫它簽「城下之盟」，「但中國作為一個國家，而且同樣是大國，不會屈服於美方的恫嚇，接受一個針對中國企業的不平等條約。」

(中時新聞網)