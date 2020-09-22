男星「小鬼」黃鴻升因主動脈剝離造成血管阻塞，在家逝世享年36歲。他的靈堂在19日開放三天，昨（21日）是最後一天，女友峮峮罕見提早離開，經紀人曝光原因後令人鼻酸。
峮峮連續三天守候小鬼的靈堂，幾乎都是留到最後一刻才離開，但是最後一天她提早於下午2點45分，在工作人員的陪伴下步出靈堂，對此，經紀人解釋，由於有一項工作在2、3個月前就規劃好，考量啦啦隊需要有元氣，避免影響團隊氣氛，才讓峮峮提早回家休息、整理好情緒，且小鬼相當支持她的工作，想必也希望女友能好好打拚事業。
小鬼突然逝世，不少星友都相當不捨，趕緊到靈堂送最後一程，峮峮的身心靈狀態也令人擔憂，原本一直拒絕露面的她，20日在吳宗憲的帶領下，終於願意公開受訪，當時吳宗憲向媒體透露小鬼最後與他的對話內容，居然是「謝謝憲哥照顧峮峮」讓峮峮聽到當場戴回墨鏡遮淚眼。
根據《ETtoday新聞雲》報導，經紀人表示小鬼會特意傳訊息感謝憲哥，是因為峮峮錄影時，吳宗憲為了多給她鏡頭，在節目中幫忙做哏，峮峮感激不已，向小鬼分享此事，沒想到幾乎每天跟吳宗憲見面的小鬼，立刻私訊表達謝意，相當窩心。
(中時新聞網)
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