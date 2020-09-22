今為24節氣中的「秋分」，代表接下來的天氣將逐漸轉涼。中天氣象主播戴立綱指出，本周天氣越來越涼，整體轉涼的趨勢，將在周四（24日）鋒面接近後更明顯，周末中部以北低溫掉到20度，更具涼意！

今、明兩天東北風減弱、水氣減少，各地恢復多雲到晴，僅東半部及恆春半島有短暫雨；中午過後各地山區有陣雨或雷雨，南部近山區平地也有較大雨勢。各地氣溫：北部20至32度、中部22至35度、南部23至35度、東部22至35度。

今晨低溫在淡水（22.2度）；雙溪（自動測站）僅20.3度。戴立綱指出，今、明兩天天氣晴朗、中午炎熱，日夜溫差大。

周四鋒面接近，桃園以北、基隆、宜蘭轉雨溫降，秋涼味十足。到了周五（25日），南北天氣截然不同，北部下雨、南部放晴；本周末中部以北下探20度，感覺更涼。

戴立綱並預告，10月1日東北風增強，北部賞月有難度，中南部中秋節天氣晴朗。

「秋分」是秋天第4個節氣，有句俗諺「秋分瞑日對分」，意思是秋分這天日夜等長，過了這一天，白天越來越短、夜晚越來越長。夏季午後落雷頻率也會在秋分後變少，天氣涼爽、水氣減少。

(中時新聞網)